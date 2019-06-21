Загрузка... Прибалтика начинает бунтовать против ЕС 🔊 Воспроизвести



Эстония бросила новый вызов Евросоюзу: МИД страны запретил посольствам поддерживать сексуальные меньшинства от имени Эстонской Республики. Перед этим большинство в эстонском парламенте дважды проголосовали за вынос из здания Рийгикогу флагов ЕС. Европейский союз теряет образец дисциплинированности и беспрекословного следования идеологическим установкам Брюсселя: Эстония первой из Прибалтийских республик начинает дрейфовать в сторону консервативных бунтарей Центральной Европы.



«Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики», — говорит пресс-секретарь эстонского МИД Лийза Тоотс.



До сих пор Эстония считала долгом своей «прогрессивности» поддерживать гей-парады везде, где есть ее представительства, плюясь в сторонку, проводила их у себя в Таллине и даже приняла закон о сожительстве, став таким образом первой из стран Прибалтики, которая придала юридическую форму гомосексуальным отношениям. «Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики», — говорит пресс-секретарь эстонского МИД Лийза Тоотс.До сих пор Эстония считала долгом своей «прогрессивности» поддерживать гей-парады везде, где есть ее представительства, плюясь в сторонку, проводила их у себя в Таллине и даже приняла закон о сожительстве, став таким образом первой из стран Прибалтики, которая придала юридическую форму гомосексуальным отношениям.



Что произошло за три года между вступлением в силу закона о сожительстве и запретом МИД поддерживать гей-парады? Произошло попадание во власть ультраправой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая теперь диктует равнодушным к идеологии и убеждениям партнерам по коалиции и всей стране свои условия.



В результате Эстония в последние месяцы сматывает свою дутую «прогрессивность» и семимильными шагами движется в сторону Венгрии, Польши и других возмутителей спокойствия либеральной и толерантной «Старой Европы».



На эту тенденцию уже обратили внимание на Западе. Даже у американцев внезапно открылись глаза на Эстонию.



«Расположенная на восточной границе Европейского Союза, рядом с Россией, Эстония является последним триумфом растущей группы популистов-антимигрантов от Рима до Хельсинки. Во главе с заместителем премьер-министра Италии Маттео Сальвини они надеются, что в этом месяце выиграют выборы в Европарламент», — рассказало агентство Bloomberg об EKRE и ее министре финансов Мартине Хельме, который хочет сохранить страну белой и расово чистой.



«Один из новых министров, Март Ярвик, однажды предположил, что главные политические деятели страны являются "тайными евреями", а в недавно удаленном посте на Facebook предупредил женщин-политиков, что "время мам прошло; папы дома". Один из лидеров партии [EKRE], 41-летний Мартин Хельме, призвал к "белой Эстонии", выдвигая лозунг "черные, убирайтесь", — вторило Bloomberg другое американское издание, Politico.



EKRE критика «старших товарищей» ни в коей степени не смущает. Более того, в Таллине осознанно лезут на рожон.



Правящее большинство в Рийгикогу дважды проголосовало за вынос из парламента флагов Евросоюза.



Сугубо протокольный вопрос обрел идеологическое звучание. «Голос из прошлого» — ушедшая в оппозицию после многих лет беспрерывного пребывания у власти Партия реформ заявила, что вынос флагов — это позор на всю Европу. Флаги ЕС в эстонском парламенте — это не просто так. Это символы принадлежности эстонцев к Европе, символы того, что Эстония разделяет европейские ценности.



На эти пафосные речи руководство EKRE категорично ответило, что эстонской экономике от европейской интеграции «не было никакой пользы», народы Европы не хотят, чтобы Европейский союз стал империей, и Эстония не позволит брюссельской бюрократии отобрать власть у независимого национального государства.



Такие песни в последние годы звучали из Венгрии, Польши, позднее — из Австрии и Италии. Прибалтика же оставалась в Европейском союзе образцом евролояльности, дисциплинированности и прилежности.



Эстония, Латвия и Литва аккуратно инспектировали пожелания брюссельских ревизоров и покорно их выполняли. Прибалтийские страны смиренно шли навстречу любым требованиям Брюсселя, включая те из них, которые были откровенно во вред их национальным интересам. Они распахивали рынок для европейского импорта, подрывая позиции национального производителя, сворачивали атомную энергетику, вводили квоты на рыболовство и сдавали после этого рыболовецкий флот на металлолом.



Желание произвести хорошее впечатление на США и Западную Европу десять лет назад стало главным мотивом антикризисной политики Литвы, Латвии и Эстонии.



Чтобы произвести хорошее впечатление на либеральных экономистов и международных чиновников МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии, прибалтийские власти шли на массовые увольнения людей, урезание пенсий и социальных пособий, ликвидацию школ и больниц.



Сотни тысяч литовцев, латышей и эстонцев бежали от такой политики, Прибалтика окончательно потеряла молодежь, вместе с молодежью — демографический потенциал, и в конце концов — будущее. Зато цель тех, кто принес людей в жертву макроэкономическим показателям, была достигнута: Брюссель с Вашингтоном дружно хвалили балтийские страны за непопулярные меры и приводили их другим как пример финансовой дисциплины.



Поддержка посольствами гей-парадов на фоне такого — сущая ерунда. В глубоко консервативной Эстонии не то что гей-парады водили по Таллину — там вплотную приблизились к признанию однополых браков, лишь бы выглядеть не закомплексованными прибалтами, а «прогрессивными скандинавами» и «настоящими европейцами».



И вот теперь пошел обратный процесс. Эстония выносит из парламента флаги ЕС, от которого ее экономике «не было никакой пользы», говорит, что будет бороться за национальную независимость от Брюсселя, запрещает послам поддерживать ЛГБТ и наотрез отказывается когда-либо в будущем размещать у себя мигрантов из Азии и Африки.



Латвия и Литва при таком раскладе недолго будут оставаться островком еврооптимизма в европейской политике. С юга их окружает евроскептическая Польша, с севера — евроскептическая Эстония.



Вся Прибалтика совсем скоро покажет Западу свое антиевропейское и антилиберальное нутро.



Всем, кто наблюдает за этими странами и не прячет стыдливо глаза от того, что там происходит, это нутро было видно всегда. Однако «просвещенная Европа» довольствовалась демонстрацией внешней лояльности и «не замечала», как в Латвии спецслужбы подбрасывают патроны оппозиционному журналисту, как в Литве закон имеет обратную силу, как запрещают русские школы, как русский язык находится вне закона даже в тех областях, где на нем говорит большинство населения.



Негласное лицемерное соглашение было таким: делайте внутри своих стран что хотите, но совершайте минимум необходимых реверансов в сторону господствующей в Европе либеральной идеологии. Рассуждайте о европейских ценностях на фоне флагов Евросоюза, демонстрируйте слепую веру в светлое будущее европейской интеграции, проводите гей-парады и разговаривайте на нашем птичьем языке политической корректности.



В таком случае мы будем закрывать глаза на то, что со внутренней аудиторией вы разговариваете на языке ненависти к евреям и русским.



Соблюдайте минимум приличий, и мы будем считать, что вы стали просвещенной Европой.



Теперь дело идет к тому, что даже этот минимум Прибалтика соблюдать не будет. И это даже хорошо. У самого последнего европейского лицемера не останется после этого оснований считать Прибалтику просвещенной Европой.



Автор: Александр Носович для Кстати, министром юстиции Эстонии на момент вступления в силу закона о сожительстве был тот самый Урмас Рейнсалу, который сегодня в должности министра иностранных дел отдал посольствам приказ не поддерживать движения сексуальных меньшинств. Кремень-человек! Колебаний от линии партии не было – колебался вместе с линией.Что произошло за три года между вступлением в силу закона о сожительстве и запретом МИД поддерживать гей-парады? Произошло попадание во власть ультраправой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), которая теперь диктует равнодушным к идеологии и убеждениям партнерам по коалиции и всей стране свои условия.В результате Эстония в последние месяцы сматывает свою дутую «прогрессивность» и семимильными шагами движется в сторону Венгрии, Польши и других возмутителей спокойствия либеральной и толерантной «Старой Европы».На эту тенденцию уже обратили внимание на Западе. Даже у американцев внезапно открылись глаза на Эстонию.«Расположенная на восточной границе Европейского Союза, рядом с Россией, Эстония является последним триумфом растущей группы популистов-антимигрантов от Рима до Хельсинки. Во главе с заместителем премьер-министра Италии Маттео Сальвини они надеются, что в этом месяце выиграют выборы в Европарламент», — рассказало агентство Bloomberg об EKRE и ее министре финансов Мартине Хельме, который хочет сохранить страну белой и расово чистой.«Один из новых министров, Март Ярвик, однажды предположил, что главные политические деятели страны являются "тайными евреями", а в недавно удаленном посте на Facebook предупредил женщин-политиков, что "время мам прошло; папы дома". Один из лидеров партии [EKRE], 41-летний Мартин Хельме, призвал к "белой Эстонии", выдвигая лозунг "черные, убирайтесь", — вторило Bloomberg другое американское издание, Politico.Правящее большинство в Рийгикогу дважды проголосовало за вынос из парламента флагов Евросоюза.Сугубо протокольный вопрос обрел идеологическое звучание. «Голос из прошлого» — ушедшая в оппозицию после многих лет беспрерывного пребывания у власти Партия реформ заявила, что вынос флагов — это позор на всю Европу. Флаги ЕС в эстонском парламенте — это не просто так. Это символы принадлежности эстонцев к Европе, символы того, что Эстония разделяет европейские ценности.На эти пафосные речи руководство EKRE категорично ответило, что эстонской экономике от европейской интеграции «не было никакой пользы», народы Европы не хотят, чтобы Европейский союз стал империей, и Эстония не позволит брюссельской бюрократии отобрать власть у независимого национального государства.Такие песни в последние годы звучали из Венгрии, Польши, позднее — из Австрии и Италии. Прибалтика же оставалась в Европейском союзе образцом евролояльности, дисциплинированности и прилежности.Эстония, Латвия и Литва аккуратно инспектировали пожелания брюссельских ревизоров и покорно их выполняли. Прибалтийские страны смиренно шли навстречу любым требованиям Брюсселя, включая те из них, которые были откровенно во вред их национальным интересам. Они распахивали рынок для европейского импорта, подрывая позиции национального производителя, сворачивали атомную энергетику, вводили квоты на рыболовство и сдавали после этого рыболовецкий флот на металлолом.Чтобы произвести хорошее впечатление на либеральных экономистов и международных чиновников МВФ, Всемирного банка и Еврокомиссии, прибалтийские власти шли на массовые увольнения людей, урезание пенсий и социальных пособий, ликвидацию школ и больниц.Сотни тысяч литовцев, латышей и эстонцев бежали от такой политики, Прибалтика окончательно потеряла молодежь, вместе с молодежью — демографический потенциал, и в конце концов — будущее. Зато цель тех, кто принес людей в жертву макроэкономическим показателям, была достигнута: Брюссель с Вашингтоном дружно хвалили балтийские страны за непопулярные меры и приводили их другим как пример финансовой дисциплины.Поддержка посольствами гей-парадов на фоне такого — сущая ерунда. В глубоко консервативной Эстонии не то что гей-парады водили по Таллину — там вплотную приблизились к признанию однополых браков, лишь бы выглядеть не закомплексованными прибалтами, а «прогрессивными скандинавами» и «настоящими европейцами».И вот теперь пошел обратный процесс. Эстония выносит из парламента флаги ЕС, от которого ее экономике «не было никакой пользы», говорит, что будет бороться за национальную независимость от Брюсселя, запрещает послам поддерживать ЛГБТ и наотрез отказывается когда-либо в будущем размещать у себя мигрантов из Азии и Африки.Латвия и Литва при таком раскладе недолго будут оставаться островком еврооптимизма в европейской политике. С юга их окружает евроскептическая Польша, с севера — евроскептическая Эстония.Всем, кто наблюдает за этими странами и не прячет стыдливо глаза от того, что там происходит, это нутро было видно всегда. Однако «просвещенная Европа» довольствовалась демонстрацией внешней лояльности и «не замечала», как в Латвии спецслужбы подбрасывают патроны оппозиционному журналисту, как в Литве закон имеет обратную силу, как запрещают русские школы, как русский язык находится вне закона даже в тех областях, где на нем говорит большинство населения.Негласное лицемерное соглашение было таким: делайте внутри своих стран что хотите, но совершайте минимум необходимых реверансов в сторону господствующей в Европе либеральной идеологии. Рассуждайте о европейских ценностях на фоне флагов Евросоюза, демонстрируйте слепую веру в светлое будущее европейской интеграции, проводите гей-парады и разговаривайте на нашем птичьем языке политической корректности.Соблюдайте минимум приличий, и мы будем считать, что вы стали просвещенной Европой.Теперь дело идет к тому, что даже этот минимум Прибалтика соблюдать не будет. И это даже хорошо. У самого последнего европейского лицемера не останется после этого оснований считать Прибалтику просвещенной Европой.Автор: Александр Носович для RUBALTIC Загрузка... rubaltic.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Эстония, аналитика, пропаганда, ЛГБТ — статья прочитана 158 раз Комментарии