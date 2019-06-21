Суд Бельгии потребовал упразднить определения мужчина и женщина в паспорте 🔊 Воспроизвести © EPA/OLIVIER HOSLET



Нормы ранее принятого закона о трансгендерах решили ужесточить, сообщает



Конституционный суд (КС) Бельгии потребовал ужесточить нормы закона о трансгендерах, упразднив определения "мужчина" и "женщина" в удостоверениях личности. Об этом говорится в опубликованном в четверг постановлении КС.



Закон, принятый в 2017 году, позволял бельгийским гражданам с 12 лет не только менять свое имя, но и свой пол на основании простого заявления в местные органы власти, причем неограниченное количество раз. Ранее имя в Бельгии можно было поменять только в судебном порядке в результате длинной процедуры и не более одного раза в жизни. Смена же определения пола требовала медицинской и психиатрической экспертизы, что местные правозащитники считали унизительным. Нормы ранее принятого закона о трансгендерах решили ужесточить, сообщает ТАСС Конституционный суд (КС) Бельгии потребовал ужесточить нормы закона о трансгендерах, упразднив определения "мужчина" и "женщина" в удостоверениях личности. Об этом говорится в опубликованном в четверг постановлении КС.Закон, принятый в 2017 году, позволял бельгийским гражданам с 12 лет не только менять свое имя, но и свой пол на основании простого заявления в местные органы власти, причем неограниченное количество раз. Ранее имя в Бельгии можно было поменять только в судебном порядке в результате длинной процедуры и не более одного раза в жизни. Смена же определения пола требовала медицинской и психиатрической экспертизы, что местные правозащитники считали унизительным. "Закон не должен ограничивать выбор гражданина лишь двумя категориями "мужчина" и "женщина", - говорится в постановлении суда. В нем также приводится рекомендация парламенту, как доработать данный закон. Предполагается, в частности, что можно пойти по германскому пути, введя в документы помимо "господин" и "госпожа" идентификатор неопределенного рода, либо вообще удалить графу рода из документа.



Более того, закон предусматривает, что с 16 лет бельгийские граждане могут вносить изменения не только в свои действующие документы, но и в свидетельства о рождении. ТАСС Категории: общество, в Европе Ключевые слова: суд, Бельгия, документы, ЛГБТ, пол — статья прочитана 156 раз Комментарии