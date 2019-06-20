Граждан РФ и Латвии будут судить в Литве за контрабанду наркотиков 🔊 Воспроизвести



Литовские правоохранительные органы завершили досудебное расследование, в котором граждане России и Латвии обвиняются в незаконном владении большим количеством наркотических веществ и их контрабанде.



Как сообщила в четверг полиция Вильнюсского округа, перед судом предстанут три гражданина России и один гражданин Латвии.



Согласно материалам, дела, организованная на территории Латвии группа производила наркотики – смесь карфентанила, затем контрабандным путем доставляла ее в Литву и хранила в тайниках, а также продавала.



Досудебное расследование было начато в августе 2018 года, после получения информации о том, что в столице иностранные лица цыганской национальности занимаются распространением наркотиков.



Полицейские выявили лиц, занимающихся распространением наркотических веществ, и стали следить за ними, а также собирать информацию об их деятельности.



Суд назначил меры пресечения в отношении граждан России – арест, который продолжается до сих пор. При проведении расследования шло международное сотрудничество с латвийской полицией, в Латвии происходили процессуальные действия – обыски, анализы веществ, допросы свидетелей, во время которых было получено много важных данных.



В ближайшее время дело будет передано в Вильнюсский окружной суд. Литовские правоохранительные органы завершили досудебное расследование, в котором граждане России и Латвии обвиняются в незаконном владении большим количеством наркотических веществ и их контрабанде.Как сообщила в четверг полиция Вильнюсского округа, перед судом предстанут три гражданина России и один гражданин Латвии.Согласно материалам, дела, организованная на территории Латвии группа производила наркотики – смесь карфентанила, затем контрабандным путем доставляла ее в Литву и хранила в тайниках, а также продавала.Досудебное расследование было начато в августе 2018 года, после получения информации о том, что в столице иностранные лица цыганской национальности занимаются распространением наркотиков.Полицейские выявили лиц, занимающихся распространением наркотических веществ, и стали следить за ними, а также собирать информацию об их деятельности.Суд назначил меры пресечения в отношении граждан России – арест, который продолжается до сих пор. При проведении расследования шло международное сотрудничество с латвийской полицией, в Латвии происходили процессуальные действия – обыски, анализы веществ, допросы свидетелей, во время которых было получено много важных данных.В ближайшее время дело будет передано в Вильнюсский окружной суд. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: суд, приговор География: Литва — статья прочитана 86 раз Комментарии