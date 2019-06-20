УПЦ КП решила не передавать имущество в ПЦУ, отклонила Томос и утвердила Филарета патриархом пожизненно 🔊 Воспроизвести



После проведения Филаретом собора утверждается, что УПЦ КП зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование, сообщает



На поместном соборе в Киеве, который был проведен под председательством почетного патриарха Филарета, Украинская православная церковь Киевского патриархата решила оставить в своей собственности все имущество (включая храмы, монастыри, учебные заведения) и банковские счета. Об этом говорится в проекте постановлении после проведения собора от 20 июня. Копию документа публикует издание "Вести". После проведения Филаретом собора утверждается, что УПЦ КП зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование, сообщает 112 На поместном соборе в Киеве, который был проведен под председательством почетного патриарха Филарета, Украинская православная церковь Киевского патриархата решила оставить в своей собственности все имущество (включая храмы, монастыри, учебные заведения) и банковские счета. Об этом говорится в проекте постановлении после проведения собора от 20 июня. Копию документа публикует издание "Вести". В постановлении говорится о том, что собор УПЦ КП отменяет постановление архиерейского собора от 15 декабря 2018 года.



"Это был не Поместный собор, а собрание подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея", - говорится в документе.



Также в постановлении утверждается, что УПЦ КП зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование. Главой религиозной структуры, согласно документу, продолжает быть патриарх Филарет пожизненно.



"УПЦ КП продолжает быть собственником всех средств, всего имущества (движимого и недвижимого), приобретенного за собственные средства или переданного ей государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения и прочее, согласно договорам и соглашениям. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии, как юридического лица", - отмечается в постановлении.



Отмечено, что все монастыри Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии.



В то же время в постановлении благодарят Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея за попытку решить церковный конфликт в Украине.



Отметим, сегодня во Владимирском соборе патриарх Филарет провел собор "в защиту Киевского патриархата". В ПЦУ уже пообещали прокомментировать проведения собора на пресс-конференции в 15:00 20 июня.



Напомним, Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине 11 октября 2018 года. Церемония подписания Томоса состоялась 5 января 2019 года в Стамбуле. Утром 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос об автокефалии. Это произошло во время торжественного богослужения в церкви Святого Георгия в Стамбуле. В этот же день Томос прибыл в Украину и был принят в трапезном храме Святой Софии.



10 января Томос об автокефалии ПЦУ, который ранее в Стамбуле подписали члены Синода Вселенского патриархата, уже вернулся в Украину.



Ранее Синод Православной церкви Украины подтвердил намерение руководствоваться уставом, который был принят на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. Единственный, кто не подписал данное решение, - это почетный патриарх ПЦУ Филарет. 112.ua Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: церковь, Украина, раскол, томос География: Украина — статья прочитана 150 раз Комментарии