Лидер Китая приехал в КНДР впервые за 14 лет: почему именно сейчас? 🔊 Воспроизвести



Председатель КНР Си Цзиньпин находится с первым визитом в Северной Корее. Он прибыл на переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает



Это первый визит руководителя из Китая в КНДР за последние 14 лет, однако не первая встреча между двумя нынешними лидерами, которые четырежды встречались в Китае.



На этот раз, как ожидается, два лидера обсудят застопорившийся процесс денуклеаризации Корейского полуострова, а также экономические вопросы. Китай - основной торговый партнер КНДР.



Визит Си Цзиньпина проходит за неделю до саммита в Японии G20, где китайский руководитель должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Председатель КНР Си Цзиньпин находится с первым визитом в Северной Корее. Он прибыл на переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщает ВВС . Чего ждать от этого визита?Это первый визит руководителя из Китая в КНДР за последние 14 лет, однако не первая встреча между двумя нынешними лидерами, которые четырежды встречались в Китае.На этот раз, как ожидается, два лидера обсудят застопорившийся процесс денуклеаризации Корейского полуострова, а также экономические вопросы. Китай - основной торговый партнер КНДР.Визит Си Цзиньпина проходит за неделю до саммита в Японии G20, где китайский руководитель должен провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.



Почему визит проходит именно сейчас?



Двухдневный визит Си Цзиньпина - это первая поездка китайского руководителя в КНДР за 14 лет и первая лично для Цзиньпина, который занял пост председателя КНР в 2012 году.



Переговоры можно рассматривать как поддержку северокорейскому лидеру, который после всплеска дипломатических усилий в прошлом году несколько снизил свою активность.



Лидеры двух стран, безусловно, будут обсуждать зашедшие в тупик ядерные переговоры и провал саммита с участием Ким Чен Ына и Трампа в Ханое.



По мнению экспертов, китайский лидер хочет узнать, что же произошло на той встрече и есть ли пути к достижению какого-либо прогресса - чтобы затем поделиться этой информацией с Трампом, когда они встретятся на саммите G20 в Японии.







Хотя этот визит Си Цзинпина в Пхеньян был подтвержден только на этой неделе, редактор американского аналитического портала 38 North Дженни Таун полагает, что это не стало большим сюрпризом, поскольку приближается 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.



По мнению Таун, визит носит скорее символический характер, поскольку он проходит накануне саммита G20: "Это скорее бонус, а не решающий фактор".



Чего хочет Китай?



Основная цель КНР - стабильность в Северной Корее и экономическое сотрудничество, а также участие в переговорном процессе по ядерной программе КНДР.



Эти две страны имеют давние связи. Однако они несколько ослабли за последние 10 лет из-за ядерных амбиций Пхеньяна, которые Пекин критиковал.







Официальное издание China Daily в среду сообщило, что этот визит позволит двумя лидерам "договориться о некоторых конкретных проектах сотрудничества".



Северокорейская газета Rodong Sinmun в среду опубликовала передовицу, в которой Си Цзиньпин подтвердил, что выступает за продолжение переговоров по ядерной тематике: "Китай оказывает поддержку Северной Корее в сохранении верной позиции по поводу поиска политического решения ситуации на Корейском полуострове".



Что хочет Северная Корея?



Этот визит может помочь Ким Чен Ыну показать, что он по-прежнему имеет поддержку со стороны КНР в ситуации, когда переговорный процесс с США застопорился.



"Северокорейцы хотят держать своих друзей рядом с собой, невзирая на то, что между нет особой доброжелательности или доверия", - говорит Таун.



Экономика КНДР испытывает трудности в условиях международных санкций, введенных из-за проводившихся Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний.



Самый крупный торговый партнер КНДР поддержал санкции, однако китайское руководство выступает за их смягчение - как стимула, который может подтолкнуть Северную Корею к отказу от ядерного оружия.



"Китай - основное направление для экспорта из КНДР, включая полезные ископаемые, рыбу, текстиль, а также рабочую силу", - сказал Би-би-си аналитик по КНДР Питер Уорд.



Китай также традиционно импортирует продукцию северокорейской промышленности и бытовые товары, однако из-за санкций многие торговые соглашения были приостановлены.



"Китай предпочел бы ослабить санкции ООН в этих сферах, - полагает Уорд. - Он бы хотел убедиться в том, что экономика Северной Кореи растет нормальными темпами и что Север не ощущает нужды снова тестировать баллистические ракеты и (или) ядерное оружие".



Но, учитывая, что санкции вряд ли будут отменены или ослаблены, руководство КНР мало что может сделать.



Однако, как сказал в интервью Рейтер профессор корейской Национальной дипломатической академии Ким Хен Ук, даже если КНР удастся создать некий "зазор" в санкциях, то это уже позволит Ким ЧЕн Ыну разговаривать с США с не столь уязвимых позиций. Это первая встреча Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном после того, как февральские переговоры Трампа и с лидером Северной Кореи по денуклеаризации КНДР закончились провалом.Двухдневный визит Си Цзиньпина - это первая поездка китайского руководителя в КНДР за 14 лет и первая лично для Цзиньпина, который занял пост председателя КНР в 2012 году.Переговоры можно рассматривать как поддержку северокорейскому лидеру, который после всплеска дипломатических усилий в прошлом году несколько снизил свою активность.Лидеры двух стран, безусловно, будут обсуждать зашедшие в тупик ядерные переговоры и провал саммита с участием Ким Чен Ына и Трампа в Ханое.По мнению экспертов, китайский лидер хочет узнать, что же произошло на той встрече и есть ли пути к достижению какого-либо прогресса - чтобы затем поделиться этой информацией с Трампом, когда они встретятся на саммите G20 в Японии.Хотя этот визит Си Цзинпина в Пхеньян был подтвержден только на этой неделе, редактор американского аналитического портала 38 North Дженни Таун полагает, что это не стало большим сюрпризом, поскольку приближается 70-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.По мнению Таун, визит носит скорее символический характер, поскольку он проходит накануне саммита G20: "Это скорее бонус, а не решающий фактор".Основная цель КНР - стабильность в Северной Корее и экономическое сотрудничество, а также участие в переговорном процессе по ядерной программе КНДР.Эти две страны имеют давние связи. Однако они несколько ослабли за последние 10 лет из-за ядерных амбиций Пхеньяна, которые Пекин критиковал.Официальное издание China Daily в среду сообщило, что этот визит позволит двумя лидерам "договориться о некоторых конкретных проектах сотрудничества".Северокорейская газета Rodong Sinmun в среду опубликовала передовицу, в которой Си Цзиньпин подтвердил, что выступает за продолжение переговоров по ядерной тематике: "Китай оказывает поддержку Северной Корее в сохранении верной позиции по поводу поиска политического решения ситуации на Корейском полуострове".Этот визит может помочь Ким Чен Ыну показать, что он по-прежнему имеет поддержку со стороны КНР в ситуации, когда переговорный процесс с США застопорился."Северокорейцы хотят держать своих друзей рядом с собой, невзирая на то, что между нет особой доброжелательности или доверия", - говорит Таун.Экономика КНДР испытывает трудности в условиях международных санкций, введенных из-за проводившихся Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний.Самый крупный торговый партнер КНДР поддержал санкции, однако китайское руководство выступает за их смягчение - как стимула, который может подтолкнуть Северную Корею к отказу от ядерного оружия."Китай - основное направление для экспорта из КНДР, включая полезные ископаемые, рыбу, текстиль, а также рабочую силу", - сказал Би-би-си аналитик по КНДР Питер Уорд.Китай также традиционно импортирует продукцию северокорейской промышленности и бытовые товары, однако из-за санкций многие торговые соглашения были приостановлены."Китай предпочел бы ослабить санкции ООН в этих сферах, - полагает Уорд. - Он бы хотел убедиться в том, что экономика Северной Кореи растет нормальными темпами и что Север не ощущает нужды снова тестировать баллистические ракеты и (или) ядерное оружие".Но, учитывая, что санкции вряд ли будут отменены или ослаблены, руководство КНР мало что может сделать.Однако, как сказал в интервью Рейтер профессор корейской Национальной дипломатической академии Ким Хен Ук, даже если КНР удастся создать некий "зазор" в санкциях, то это уже позволит Ким ЧЕн Ыну разговаривать с США с не столь уязвимых позиций. bbc.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Китай, визит, КНДР, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин — статья прочитана 112 раз Комментарии