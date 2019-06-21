Сейм Латвии отклонил законопроект о партнерских отношениях 🔊 Воспроизвести



20 июня латвийский парламент отклонил законопроект о партнерских отношениях. Результаты голосования на своей странице в Twitter опубликовал депутат от Национального объединения Янис Иесалниекс, сообщает



Законопроект на рассмотрение комиссий подали депутаты «Для развития/За!» и «Нового единства». Официально предполагалось «признать и защитить союз сожителей, а также регулировать личные и имущественные отношения лиц, между которыми заключен договор партнерский договор, обеспечив защиту права этих лиц на семейную жизнь».



Согласно заявлению авторов законопроекта, больше всего от отсутствия такого закона страдают люди, которые не могут позволить себе оплатить услуги нотариуса для составления завещания, однако долгие годы живут вместе.



Напомним, 17 мая у здания латвийского парламента прошел пикет в поддержку прав геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Участники пикета намерены потребовали от правительства Латвии активных действий по защите прав своих граждан и изменений в законодательстве, призванных решить такие фундаментальные проблемы, как регулирующие партнерские отношения нормы и возможность регистрировать смену пола без принудительной стерилизации. 20 июня латвийский парламент отклонил законопроект о партнерских отношениях. Результаты голосования на своей странице в Twitter опубликовал депутат от Национального объединения Янис Иесалниекс, сообщает НГ-Балтия Законопроект на рассмотрение комиссий подали депутаты «Для развития/За!» и «Нового единства». Официально предполагалось «признать и защитить союз сожителей, а также регулировать личные и имущественные отношения лиц, между которыми заключен договор партнерский договор, обеспечив защиту права этих лиц на семейную жизнь».Согласно заявлению авторов законопроекта, больше всего от отсутствия такого закона страдают люди, которые не могут позволить себе оплатить услуги нотариуса для составления завещания, однако долгие годы живут вместе.Напомним, 17 мая у здания латвийского парламента прошел пикет в поддержку прав геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Участники пикета намерены потребовали от правительства Латвии активных действий по защите прав своих граждан и изменений в законодательстве, призванных решить такие фундаментальные проблемы, как регулирующие партнерские отношения нормы и возможность регистрировать смену пола без принудительной стерилизации. novayagazeta.ee Категории: общество Ключевые слова: браки, закон, ЛГБТ, ВНЖ География: Латвия — статья прочитана 67 раз Комментарии