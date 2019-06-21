Число погибших на дорогах в Литве сокращается быстрее, чем в других странах ЕС 🔊 Воспроизвести фото: Vesti.Ru



Количество погибших на дорогах Литвы сокращается быстрее, чем в других странах Европейского Союза (ЕС), сообщило в четверг министерство коммуникаций и транспорта.



"В сфере безопасности движения Литва на самом деле совершила большой прогресс, который мы в повседневной жизни, возможно, даже не замечаем. Сегодня мы смело можем утверждать, что от того, что называлось "войной на дорогах", мы успешно движемся к нулевым показателям", – цитируются словам министра транспорта Рокаса Масюлиса в пресс-релизе ведомства.



По данным Европейского совета по безопасности транспорта, в 2001-2018 годах количество жертв на дорогах сократилось на 75,9% – этот самое большое сокращение в странах ЕС.



На втором месте – Latvija, сократившая число погибших на дорогах на 73,1% , а на третьем – Словения и Испания, снизившие количество жертв аварий на 67,3%.



Средний показатель в ЕС – на 54,5% погибших меньше.



Министерство отмечает, что безопасность движения удалось значительно улучшить в прошлом году. По сравнению с 2017-ым годом, в прошлом году количество погибших на дорогах в Литве снизилось на 11%, лучшие результаты были только в Словении – 12% и в Словакии - 17%.



При этом Литва все еще отстает от среднего годового показателя погибших на дорогах в ЕС, приходящегося на 1 млн жителей. В Литве в прошлом году на 1 млн жителей пришлась 61 смерть на дорогах, а средний показатель ЕС – 49 погибших. Количество погибших на дорогах Литвы сокращается быстрее, чем в других странах Европейского Союза (ЕС), сообщило в четверг министерство коммуникаций и транспорта."В сфере безопасности движения Литва на самом деле совершила большой прогресс, который мы в повседневной жизни, возможно, даже не замечаем. Сегодня мы смело можем утверждать, что от того, что называлось "войной на дорогах", мы успешно движемся к нулевым показателям", – цитируются словам министра транспорта Рокаса Масюлиса в пресс-релизе ведомства.По данным Европейского совета по безопасности транспорта, в 2001-2018 годах количество жертв на дорогах сократилось на 75,9% – этот самое большое сокращение в странах ЕС.На втором месте – Latvija, сократившая число погибших на дорогах на 73,1% , а на третьем – Словения и Испания, снизившие количество жертв аварий на 67,3%.Средний показатель в ЕС – на 54,5% погибших меньше.Министерство отмечает, что безопасность движения удалось значительно улучшить в прошлом году. По сравнению с 2017-ым годом, в прошлом году количество погибших на дорогах в Литве снизилось на 11%, лучшие результаты были только в Словении – 12% и в Словакии - 17%.При этом Литва все еще отстает от среднего годового показателя погибших на дорогах в ЕС, приходящегося на 1 млн жителей. В Литве в прошлом году на 1 млн жителей пришлась 61 смерть на дорогах, а средний показатель ЕС – 49 погибших. BNS Категории: общество, авто, здоровье Ключевые слова: статистика, дороги, ДТП, погибшие География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии