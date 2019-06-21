Переговорщики по коалиции завершили работу 🔊 Воспроизвести фото: LRT



Представители ведущих переговоры о коалиции четырех литовских партий в четверг завершили работу – они признают, что не удалось договориться о размерах пособий на детей, но предлагают партиям подписать национальное соглашение о финансировании социальной политики.



"Наша переговорная группа завершила работу. Наверное, самый главный пункт – что мы договорились об увеличении долгосрочного финансирования социальной политики на пять лет вперед", - сказал в четверг в сейме "аграрий" Томас Томилинас.



"Осенью будем просить и президента, пригласим все политические партии (подключиться – ред.) к широкому национальному соглашению о проведении в жизнь рекомендаций Еврокомиссии (ЕК)", – сказал он.



ЕК в июне призвала Литву расширить налоговую базу и увеличить расходы на социальную защиту, чтобы снизить уровень бедности и социальное неравенство. Брюссель утверждает, что Литва несправедливо распределяет плоды экономического роста – социальное неравенство в Литве одно из самых больших в Евросоюзе (ЕС), а бедность в наибольшей степени угрожает людям старшего возраста, людям с недугом, неполным семьям и безработным. Представители ведущих переговоры о коалиции четырех литовских партий в четверг завершили работу – они признают, что не удалось договориться о размерах пособий на детей, но предлагают партиям подписать национальное соглашение о финансировании социальной политики."Наша переговорная группа завершила работу. Наверное, самый главный пункт – что мы договорились об увеличении долгосрочного финансирования социальной политики на пять лет вперед", - сказал в четверг в сейме "аграрий" Томас Томилинас."Осенью будем просить и президента, пригласим все политические партии (подключиться – ред.) к широкому национальному соглашению о проведении в жизнь рекомендаций Еврокомиссии (ЕК)", – сказал он.ЕК в июне призвала Литву расширить налоговую базу и увеличить расходы на социальную защиту, чтобы снизить уровень бедности и социальное неравенство. Брюссель утверждает, что Литва несправедливо распределяет плоды экономического роста – социальное неравенство в Литве одно из самых больших в Евросоюзе (ЕС), а бедность в наибольшей степени угрожает людям старшего возраста, людям с недугом, неполным семьям и безработным. По словам Т. Томилинаса, в четверг по сути договорено о проекте коалиционного договора и пакете 30-и задач. На следующей неделе намечается подписать соглашение.



Главный вопрос, по которому договориться не удалось – так называемые детские деньги.



"Есть два альтернативы, и мы передаем окончательное согласование органам управления партий, встречам председателей", – сказал Т. Томилинас.



Увеличить так называемые "детские деньги" предлагает ведущая переговоры о коалиции партия Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС).



Она предлагает предусмотреть в плане мер правительственной программы выплаты на ребенка в следующем году в размере 100 евро, а в 2021 году – в размере 120 евро.



Поскольку переговорщики в среду обсудили, что выплата на ребенка в следующем году может составить 70 евро и 100 евро для многодетных семей и семей с детьми с недугом, то представители ИАПД - СХС в четверг заявили, чито у них нет полномочий принимать решения по таким цифрам.



Сейчас пособие на ребенка составляет 50 евро, а для многодетных семей и семей с детьми с недугом – 70 евро на ребенка.



Председатель Литовской социал-демократической трудовой партии Гядиминас Киркилас, в свою очередь, сказал, что одобрен новый тариф подоходного налога с физических лиц – -32%.



Таким образом, со следующего года предлагается ввести три тарифа подоходного налога – 20%, 27% и 32%.



По словам Г. Киркиласа, тариф 32% применялся бы к тем, кто зарабатывает 120 среднемесячных зарплат в год и больше.



Т. Томилинас сказал, что это изменение будет представлено вместе с госбюджетом следующего года.



После президентских выборов "аграрии" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о сформировании правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и ИАПЛ - СХС. У такой коалиции было бы 77 голосов в сейме. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии