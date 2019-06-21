Литовские пограничники отправляются в международную операцию в Средиземном море 🔊 Воспроизвести



Литовские пограничники в пятницу отправляются в международную операцию Themis в центральном регионе Средиземного моря.



Цель этой операции – помочь Италии в осуществлении наблюдения за границей в Средиземном море, борьбе с нелегальной миграцией и не позволить представителям преступных сетей, а также связанным с терроризмом лицам попасть в Евросоюз (ЕС), сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



Одна из главных частей этой операции – поиск и спасение.



В этой организуемой агентством ЕС по безопасности внешних границ FRONTEX операции с 1 июля будет участвовать 18 литовских пограничников. Они будут распределены на три смены, которые будут каждый месяц меняться.



Местом дислокации литовских пограничников и их катера будет Трапани на Сицилии.



В подобных международных операциях в Средиземном море команды пограничных катеров Литвы уже участвовали в 2010 – 2012 годах.



В прошлом году представители СОГГЛ со своим катером участвовали в направленной против нелегальной миграции операции Poseidon 2018 на острове Лесбос в Греции. Литовские пограничники в пятницу отправляются в международную операцию Themis в центральном регионе Средиземного моря.Цель этой операции – помочь Италии в осуществлении наблюдения за границей в Средиземном море, борьбе с нелегальной миграцией и не позволить представителям преступных сетей, а также связанным с терроризмом лицам попасть в Евросоюз (ЕС), сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).Одна из главных частей этой операции – поиск и спасение.В этой организуемой агентством ЕС по безопасности внешних границ FRONTEX операции с 1 июля будет участвовать 18 литовских пограничников. Они будут распределены на три смены, которые будут каждый месяц меняться.Местом дислокации литовских пограничников и их катера будет Трапани на Сицилии.В подобных международных операциях в Средиземном море команды пограничных катеров Литвы уже участвовали в 2010 – 2012 годах.В прошлом году представители СОГГЛ со своим катером участвовали в направленной против нелегальной миграции операции Poseidon 2018 на острове Лесбос в Греции. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Литва, нато, пираты, учения, пограничники, море География: Литва — статья прочитана 159 раз Комментарии