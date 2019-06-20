Klaipedos nafta ищет нового главу компании 🔊 Воспроизвести



Правление контролируемого государством оператора терминалов нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta объявило конкурс отбора на пост руководителя компании, поскольку кресло генерального директора покидает Миндаугас Юсюс.



"После выполнения процедур отбора решение о назначении гендиректора из отобранных кандидатов примет правление компании", – сообщила Klaipedos nafta через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



Среди требований к кандидатам – высшее университетское образование, не менее 5 лет профессионального опыта в сфере энергетики, развития бизнеса или организации, реализации инфраструктурных проектов, а также не менее 5 лет опыта руководства крупной компанией или группой компаний.



7 июня компания сообщила, что гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс покидает занимаемый пост. По сообщению компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.



Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.



Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq. Правление контролируемого государством оператора терминалов нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta объявило конкурс отбора на пост руководителя компании, поскольку кресло генерального директора покидает Миндаугас Юсюс."После выполнения процедур отбора решение о назначении гендиректора из отобранных кандидатов примет правление компании", – сообщила Klaipedos nafta через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.Среди требований к кандидатам – высшее университетское образование, не менее 5 лет профессионального опыта в сфере энергетики, развития бизнеса или организации, реализации инфраструктурных проектов, а также не менее 5 лет опыта руководства крупной компанией или группой компаний.7 июня компания сообщила, что гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс покидает занимаемый пост. По сообщению компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq. BNS Категории: экономика Ключевые слова: конкурс, работа, Klaipedos nafta, директор География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 124 раза Комментарии