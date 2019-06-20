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Klaipedos nafta ищет нового главу компании
Правление контролируемого государством оператора терминалов нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta объявило конкурс отбора на пост руководителя компании, поскольку кресло генерального директора покидает Миндаугас Юсюс.
"После выполнения процедур отбора решение о назначении гендиректора из отобранных кандидатов примет правление компании", – сообщила Klaipedos nafta через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
Среди требований к кандидатам – высшее университетское образование, не менее 5 лет профессионального опыта в сфере энергетики, развития бизнеса или организации, реализации инфраструктурных проектов, а также не менее 5 лет опыта руководства крупной компанией или группой компаний.
7 июня компания сообщила, что гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс покидает занимаемый пост. По сообщению компании, М. Юсюс увольняется по личным причинам.
Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.
Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
Категории: экономика
Ключевые слова: конкурс, работа, Klaipedos nafta, директор
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