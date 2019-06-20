В поисках тела партизана А. Крауялиса археологи были введены в заблуждение свидетелями 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Ученые, идентифицировавшие обнаруженные на вильнюсском кладбище Нашлайчю останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, отмечают, что пришлось столкнуться с периодическими попытками запутать их поиски.



На организованной в четверг пресс-конференции ученые, а также одна из шести сестер партизана Янина Шивокене-Крауялите заверили, что близкие ищут останки с момента его смерти – одна из сестер сразу после известия о смерти брата поехала в Утяну, однако местная милиция не разрешила ей увидеть умершего.



Искавший свидетелей с 1995 года старший историк Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Далюс Жигялис сказал, что было много неправильных свидетельств, одно из них – что партизан бы закопан в карьере под Утяной. Выдвигалась и версия о том, что таким и был первичный план, однако после изменения обстоятельств тело перевезли в Вильнюс. Ученые, идентифицировавшие обнаруженные на вильнюсском кладбище Нашлайчю останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, отмечают, что пришлось столкнуться с периодическими попытками запутать их поиски.На организованной в четверг пресс-конференции ученые, а также одна из шести сестер партизана Янина Шивокене-Крауялите заверили, что близкие ищут останки с момента его смерти – одна из сестер сразу после известия о смерти брата поехала в Утяну, однако местная милиция не разрешила ей увидеть умершего.Искавший свидетелей с 1995 года старший историк Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы Далюс Жигялис сказал, что было много неправильных свидетельств, одно из них – что партизан бы закопан в карьере под Утяной. Выдвигалась и версия о том, что таким и был первичный план, однако после изменения обстоятельств тело перевезли в Вильнюс. "В большинстве случаев, они пытались ввести нас в заблуждение, эту информацию искажали.(...) Трудно оценить, сознательно ли, или несознательно (вводили в заблуждение - BNS), но свидетели находили нас. Вероятно, что свидетелей периодически направляли, чтобы ввести в заблуждение и направить по "ложному следу", – сказал Д. Жигялис.



Невзирая на трудности, сестра А. Крауялиса, называет победой обнаружение останков.



"Он жил в оккупированной Литве, но он был свободным, он не признавал оккупантов, призывал людей, разъяснял им, что будет свободная Литва, что мы будем жить на своей родине без оккупантов", – отметила она.



Ученые говорят, что останки А. Крауялиса-Сяубунаса на кладбище Нашлайчю в Вильнюсе надеялись обнаружить еще с прошлого года, когда были идентифицированы найденные там же останки партизанского командира Адолфаса Рамаунаускаса-Ванагаса.



Это позволили сделать достаточно детальные журналы регистрации могил с местами захоронений, датами, хотя, по словам ученых, сами захоронения осуществлялись хаотично, без четкого порядка.



Одним из важнейших документов, которые помогли идентифицировать останки партизана, были выводы патологоанатома, составленные 18 марта 1965 года в Утяне.



Ученые обнаружили в могиле еще пять лиц с огнестрельными ранениями, их останки будут исследованы, идентифицированы. Г. Велюс не исключает, что среди них могут быть партизаны, хотя, нельзя исключить, что прочие захороненные могут быть и криминальными преступниками.



А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.



По словам Я. Шивокене-Карауялите брат попал под перекрестный огонь, был ранен, и решил покончить с собой.



Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.



На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: останки, партизан, идинтефикация География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии