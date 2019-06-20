Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 🔊 Воспроизвести globallookpress.com



Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивировано, сообщает



«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна) Россия, до того, как начали расследовать это», — приводит Malay Mail слова премьера.



Он отметил, что малайзийская сторона хочет доказательств.



«Но до сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — добавил он.



Накануне представитель совместной следственной группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing начнётся 9 марта 2020 года в Нидерландах.



В российском МИД выразили сожаление в связи с порцией голословных обвинений в адрес Москвы. Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивировано, сообщает RT «Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что (виновна) Россия, до того, как начали расследовать это», — приводит Malay Mail слова премьера.Он отметил, что малайзийская сторона хочет доказательств.«Но до сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — добавил он.Накануне представитель совместной следственной группы по расследованию крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году заявил в ходе пресс-конференции о четырёх подозреваемых. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing начнётся 9 марта 2020 года в Нидерландах.В российском МИД выразили сожаление в связи с порцией голословных обвинений в адрес Москвы. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: премьер, авиакатастрофа, расследование, MH17, Малазия — статья прочитана 142 раза Комментарии