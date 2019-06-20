Загрузка... В Молдове рухнул жилой 9-этажный дом - видео 🔊 Воспроизвести



На севере Молдовы в городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает



Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.



«Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», - написал Додон на своей странице в Facebook.







Как сообщает Newsmaker, обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20.



За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей.



Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.



Премьер-министр Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее.



«Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент», - сообщила она. На севере Молдовы в городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает zachem.com.ua со ссылкой на издание Европейская правда.Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.«Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», - написал Додон на своей странице в Facebook.Как сообщает Newsmaker, обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20.За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей.Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.Премьер-министр Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее.«Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент», - сообщила она. Загрузка... zachem.com.ua Категории: чп и криминал Ключевые слова: дом, Молдова, обрушение — статья прочитана 140 раз Комментарии