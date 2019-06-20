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В Молдове рухнул жилой 9-этажный дом - видео
На севере Молдовы в городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает zachem.com.ua со ссылкой на издание Европейская правда.
Как сообщил президент Молдовы Игорь Додон, жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.
«Только в Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», - написал Додон на своей странице в Facebook.
Как сообщает Newsmaker, обвал дома, который давно находился в аварийном состоянии, произошел примерно в 21.20.
За несколько часов до обвала спасатели эвакуировали из дома 46 человек, в том числе детей.
Полиция оцепила обрушенное здание. На месте собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Премьер-министр Майя Санду сообщила, что на заседании правительства 20 июня обсудят произошедшее.
«Мы обсудим возможности поддержать людей, пострадавших и оставшихся без жилья, и расследуем инцидент», - сообщила она.
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zachem.com.ua
Категории: чп и криминал
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