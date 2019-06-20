Загрузка... В Испании задержали судно с 10 тоннами гашиша, все члены экипажа - украинцы 🔊 Воспроизвести



В Испании сотрудники налогового управления задержали торговое судно ELG с десятью тоннами гашиша и украинским экипажем. Об этом сообщает



«В ходе последующей разведки судна сотрудники таможенного надзора обнаружили около 350 свертков с гашишем, весом около 10 тонн», - говорится в сообщении.



Судно под флагом Молдовы ELG, длиной 79 метров, было задержано в понедельник, 17 июня, в 13.00 в 98 милях (в 158 км) к юго-востоку от портового города Картахены, который входит в автономное сообщество Мурсии на юго-востоке Испании. Экипаж состоял из восьми человек, которые оказались гражданами Украины. В Испании сотрудники налогового управления задержали торговое судно ELG с десятью тоннами гашиша и украинским экипажем. Об этом сообщает zachem.com.ua со ссылкой на пресс-службу Налоговой службы Испании.«В ходе последующей разведки судна сотрудники таможенного надзора обнаружили около 350 свертков с гашишем, весом около 10 тонн», - говорится в сообщении.Судно под флагом Молдовы ELG, длиной 79 метров, было задержано в понедельник, 17 июня, в 13.00 в 98 милях (в 158 км) к юго-востоку от портового города Картахены, который входит в автономное сообщество Мурсии на юго-востоке Испании. Экипаж состоял из восьми человек, которые оказались гражданами Украины. Расследование было проведено в зоне таможенного контроля Мурсии при координации с главным оперативным управлением Департамента таможни и специальных налогов Налогового агентства и при сотрудничестве с французскими, итальянскими и турецкими властями, а также Центром разведки против терроризма и организованной преступности (CITCO) и Координационным центром по борьбе с наркотиками в Средиземноморье.



В налоговой службе отметили, что слежка за кораблем началась полгода назад после того, как испанское управление морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности.



Наркотики изъяли, судно ELG и его экипаж в сопровождении патрульных катеров отправили в порт города Картахены, где они предстанут перед правосудием. Загрузка... zachem.com.ua Категории: здоровье, в Европе Ключевые слова: арест, судно, Испания, украинцы — статья прочитана 179 раз Комментарии