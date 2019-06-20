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В Нью-Йорке могут декриминализовать оказание сексуальных услуг
Законодатели Нью-Йорка готовят билль, призванный декриминализовать оказание сексуальных услуг. Если это произойдет, штат Нью-Йорк станет первым штатом в США, легализовавшим проституцию, сообщает портал slavicsac.com.
Законодательная мера Stop Violence in the Sex Trades о поправках к уголовному праву принимается в отношении декриминализации сексуальных услуг; об отмене определенных положений данного права, относящихся к проституции; о поправках к уголовно-процессуальному кодексу, гражданскому кодексу, закону о социальных услугах и административному кодексу города Нью-Йорк в отношении снятия прошлых судимостей и других связанных с этим изменений.
Также в принимаемой законопроекте говорится об отмене определенных положений уголовно-процессуального кодекса, относящихся к уголовному преследованию проституции; а также о поправках к законам о многоквартирных домах, законам о здравоохранении, законам о сделках с недвижимостью, законам о транспортных средствах и дорожном движении и административному кодексу города Нью-Йорк в отношении соответствующих изменений.
Отмечается, что закон не коснется несовершеннолетних, а также не распространяется на торговлю людьми, а лишь относится к совершеннолетним, добровольно согласившимся на такой вид деятельности.
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slavicsac.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, легализация, Нью-Йорк, проституция
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