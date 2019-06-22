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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принес извинения индейцам
Губернатор Гэвин Ньюсом подписал указ, в котором от имени штата принес официальные извинения калифорнийским индейцам за множественные случаи насилия и жестокого обращения в прошлом, сообщает портал slavicsac.com. Также в указе объявляется о создании Совета по истине и примирению, задачей которого станет восстановление подлинной истории напряженных взаимоотношений между индейскими племенами и властями штата.
«Калифорния должна признать свое темное прошлое, – сказал губернатор Ньюсом. – На протяжении всей истории штата калифорнийские индейцы страдали от насилия, дискриминации и эксплуатации, санкционируемых властями. Мы не в силах отменить все беды, причиненные людям, с незапамятных времен жившим на земле, которая сейчас называется Калифорнией, но мы можем объединенными усилиями навести мосты, рассказать правду о нашем прошлом и начать исцеление этих глубоких ран».
В ранние годы существования Калифорнии властями штата велась война на уничтожение против индейских племен. Коренные жители сгонялись с обжитых мест и обращались в рабство за малейшие проступки. Несмотря на это, они смогли выжить и сохранить свою культуру и языки.
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slavicsac.com
Ключевые слова: Калифорния, индейцы, губернатор, извинения
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