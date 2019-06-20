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Верховный суд США поддержал христианскую пару в борьбе против ЛГБТ-исцов
В июне 2018 года суд вынес постановление по похожему делу в Колорадо, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ.
Верховный суд США в понедельник отклонил постановление суда низшей инстанции против владельцев пекарни в Орегоне, которые отказались печь свадебный торт для лесбийской пары из-за своих христианских убеждений.
Судьи вернули дело в апелляционный суд Орегона, чтобы тот второй раз изучил постановление в свете решения Верховного суда от июня 2018 года по похожему делу в Колорадо.
Как известно, Верховный суд США в июне прошлого года принял решение в пользу кондитера из Колорадо, отказавшегося испечь свадебный торт для гомосексуальной пары, ссылаясь на свои христианские убеждения.
Судьи, принявшие решение семью голосами «за» и двумя – «против», сочли необоснованными обвинения Комиссии штата Колорадо по правам человека в адрес кондитера Джека Филлипса, заявив, что они демонстрируют враждебность по отношению к религии.
По мнению комиссии, Филлипс нарушил закон штата Колорадо о борьбе с дискриминацией. Этот закон запрещает владельцам бизнесов отказывать клиентам в услугах, основываясь на расовой или половой принадлежности, семейном положении и сексуальной ориентации последних.
Как сообщалось “Славянский Сакраменто”, владельцы предприятия обязаны были выплатить лесбийской паре $135 000 компенсации.
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golos-ameriki.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: США, суд, пропаганда, ЛГБТ
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