Загрузка... Верховный суд США поддержал христианскую пару в борьбе против ЛГБТ-исцов 🔊 Воспроизвести



В июне 2018 года суд вынес постановление по похожему делу в Колорадо, сообщает



Верховный суд США в понедельник отклонил постановление суда низшей инстанции против владельцев пекарни в Орегоне, которые отказались печь свадебный торт для лесбийской пары из-за своих христианских убеждений.



Судьи вернули дело в апелляционный суд Орегона, чтобы тот второй раз изучил постановление в свете решения Верховного суда от июня 2018 года по похожему делу в Колорадо.



Как известно, Верховный суд США в июне прошлого года принял решение в пользу кондитера из Колорадо, отказавшегося испечь свадебный торт для гомосексуальной пары, ссылаясь на свои христианские убеждения.



Судьи, принявшие решение семью голосами «за» и двумя – «против», сочли необоснованными обвинения Комиссии штата Колорадо по правам человека в адрес кондитера Джека Филлипса, заявив, что они демонстрируют враждебность по отношению к религии.



По мнению комиссии, Филлипс нарушил закон штата Колорадо о борьбе с дискриминацией. Этот закон запрещает владельцам бизнесов отказывать клиентам в услугах, основываясь на расовой или половой принадлежности, семейном положении и сексуальной ориентации последних.



Как сообщалось “Славянский Сакраменто”, владельцы предприятия обязаны были выплатить лесбийской паре $135 000 компенсации. В июне 2018 года суд вынес постановление по похожему делу в Колорадо, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Верховный суд США в понедельник отклонил постановление суда низшей инстанции против владельцев пекарни в Орегоне, которые отказались печь свадебный торт для лесбийской пары из-за своих христианских убеждений.Судьи вернули дело в апелляционный суд Орегона, чтобы тот второй раз изучил постановление в свете решения Верховного суда от июня 2018 года по похожему делу в Колорадо.Как известно, Верховный суд США в июне прошлого года принял решение в пользу кондитера из Колорадо, отказавшегося испечь свадебный торт для гомосексуальной пары, ссылаясь на свои христианские убеждения.Судьи, принявшие решение семью голосами «за» и двумя – «против», сочли необоснованными обвинения Комиссии штата Колорадо по правам человека в адрес кондитера Джека Филлипса, заявив, что они демонстрируют враждебность по отношению к религии.По мнению комиссии, Филлипс нарушил закон штата Колорадо о борьбе с дискриминацией. Этот закон запрещает владельцам бизнесов отказывать клиентам в услугах, основываясь на расовой или половой принадлежности, семейном положении и сексуальной ориентации последних.Как сообщалось “Славянский Сакраменто”, владельцы предприятия обязаны были выплатить лесбийской паре $135 000 компенсации. Загрузка... golos-ameriki.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: США, суд, пропаганда, ЛГБТ — статья прочитана 116 раз Комментарии