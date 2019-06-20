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Над калифорнийским Капитолием впервые в истории поднят радужный флаг

Фото: SacBee.com


На главном флагштоке Капитолия в столице Калифорнии Сакраменто вчера утром впервые в истории штата был поднят радужный флаг в честь Месяца ЛГБТК-гордости, пишет slavicsac.com.

«В Калифорнии мы одобряем и поддерживаем право нашего ЛГБТК-сообщества жить открыто — и во время Месяца гордости, и во все остальные месяцы, – сказал губернатор Гэвин Ньюсом. – Поднятием флага гордости над Капитолием штата мы ясно даем понять, что Калифорния приветствует всех, независимо от того, как вы идентифицируете себя и кого вы любите».

Ранее подобные исторические события произошли в штатах Колорадо и Висконсин, где по решению местных губернаторов радужные флаги также впервые поднялись над капитолиями. Однако федеральное правительство относится к символике ЛГБТК более консервативно: посольства США в Израиле, Германии, Бразилии, Латвии и других странах получили отказ на просьбу разрешить вывесить флаг гордости перед своими зданиями.
В рамках “Месяца городости”, губернатор Калифорнии объявил 22 мая Днем памяти Харви Милка, а в Сакраменто прошел ежегодный прайд-парад.

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slavicsac.com
Категории: общество, культура
Ключевые слова: США, Калифорния, пропаганда, ЛГБТ, флаг
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добавлена сегодня, 20 июня, 16:00

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