Страны Балтии, Польша утвердят календарь синхронизации электросетей с Западом 🔊 Воспроизвести



Главы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии (ЕК) в четверг утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.



Политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза (ЕС), сказал BNS советник президента Дали Грибаускайте Нериюс Аляксеюнас.



"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", – сказал дипломат.



По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть проведена в жизнь самое позднее до 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Белоруссией с целью ровного отключения.



Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.



После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.



В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки. Главы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии (ЕК) в четверг утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.Политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза (ЕС), сказал BNS советник президента Дали Грибаускайте Нериюс Аляксеюнас."Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", – сказал дипломат.По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть проведена в жизнь самое позднее до 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Белоруссией с целью ровного отключения.Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Россия, энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ — статья прочитана 45 раз Комментарии