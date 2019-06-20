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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Страны Балтии, Польша утвердят календарь синхронизации электросетей с Западом
Главы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии (ЕК) в четверг утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.
Политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза (ЕС), сказал BNS советник президента Дали Грибаускайте Нериюс Аляксеюнас.
"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", – сказал дипломат.
По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть проведена в жизнь самое позднее до 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Белоруссией с целью ровного отключения.
Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.
После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.
В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки.
Ключевые слова: Россия, энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ
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