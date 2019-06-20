|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
После взлома новостных порталов на них были выложены фейковые новости об учениях в Литве
В среду были взломаны новостные порталы и на них выложены фейковые новости о проходящих в Литве военных учениях.
На порталах valstietis.lt и baltictimes.com на литовском и английском языках была обнародована недостоверная информация о том, что якобы во время учений при испытании оружия массового поражения река Нярис была загрязнена радиоактивными веществами.
Литовские должностные лица называют это сознательной провокацией, направленной против литовской армии.
"Это ложь с целью скомпрометировать армию Литвы и участвующих в учениях союзников по НАТО", – сказала BNS в среду вечером представитель Минобороны Рута Апейките.
По ее словам, представители портала valstietis.lt подтвердили, что фейковая новость была вывешена после взлома портала, связаться с представителями портала baltictimes.com пока не удалось.
В фейковой статье говорится, что якобы во время стрельб в Нярис упали снаряды с обедненным ураном, а загрязненная вода попала в дома жителей Каунаса.
На проходящих сейчас военных учениях Gelezinis vilkas (Железный волк) тренируется около 4 тыс. военных из десяти стран-членов НАТО.
Это не первый случай, когда производится взлом новостных порталов в Литве и вывешиваются лживые сведения о системе обороны страны.
Литовская разведка утверждает, что самую большую угрозу для кибернетического пространства Литвы представляют службы разведки и безопасности России.
Категории: общество, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|