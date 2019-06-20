После взлома новостных порталов на них были выложены фейковые новости об учениях в Литве 🔊 Воспроизвести



В среду были взломаны новостные порталы и на них выложены фейковые новости о проходящих в Литве военных учениях.



На порталах valstietis.lt и baltictimes.com на литовском и английском языках была обнародована недостоверная информация о том, что якобы во время учений при испытании оружия массового поражения река Нярис была загрязнена радиоактивными веществами.



Литовские должностные лица называют это сознательной провокацией, направленной против литовской армии.



"Это ложь с целью скомпрометировать армию Литвы и участвующих в учениях союзников по НАТО", – сказала BNS в среду вечером представитель Минобороны Рута Апейките.



По ее словам, представители портала valstietis.lt подтвердили, что фейковая новость была вывешена после взлома портала, связаться с представителями портала baltictimes.com пока не удалось.



В фейковой статье говорится, что якобы во время стрельб в Нярис упали снаряды с обедненным ураном, а загрязненная вода попала в дома жителей Каунаса.



На проходящих сейчас военных учениях Gelezinis vilkas (Железный волк) тренируется около 4 тыс. военных из десяти стран-членов НАТО.



Это не первый случай, когда производится взлом новостных порталов в Литве и вывешиваются лживые сведения о системе обороны страны.



Литовская разведка утверждает, что самую большую угрозу для кибернетического пространства Литвы представляют службы разведки и безопасности России. В среду были взломаны новостные порталы и на них выложены фейковые новости о проходящих в Литве военных учениях.На порталах valstietis.lt и baltictimes.com на литовском и английском языках была обнародована недостоверная информация о том, что якобы во время учений при испытании оружия массового поражения река Нярис была загрязнена радиоактивными веществами.Литовские должностные лица называют это сознательной провокацией, направленной против литовской армии."Это ложь с целью скомпрометировать армию Литвы и участвующих в учениях союзников по НАТО", – сказала BNS в среду вечером представитель Минобороны Рута Апейките.По ее словам, представители портала valstietis.lt подтвердили, что фейковая новость была вывешена после взлома портала, связаться с представителями портала baltictimes.com пока не удалось.В фейковой статье говорится, что якобы во время стрельб в Нярис упали снаряды с обедненным ураном, а загрязненная вода попала в дома жителей Каунаса.На проходящих сейчас военных учениях Gelezinis vilkas (Железный волк) тренируется около 4 тыс. военных из десяти стран-членов НАТО.Это не первый случай, когда производится взлом новостных порталов в Литве и вывешиваются лживые сведения о системе обороны страны.Литовская разведка утверждает, что самую большую угрозу для кибернетического пространства Литвы представляют службы разведки и безопасности России. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Литва, нато, учения, фейки, взлом, порталы География: Литва — статья прочитана 51 раз Комментарии