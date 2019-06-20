За неделю в Украине тысяча человек заболела корью 🔊 Воспроизвести



В Центре общественного здоровья МОЗ Украины обнародовали информацию о том, что за последнюю неделю корью заболели 967 человек, сообщает



В ведомстве напомнили, что прививка – единственная надежная защита от этого заболевания.



В сообщении сказано, что с 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киевской и Харьковской областях, а также в городе Киев. Также высокие показатели были зафиксированы в Тернопольской и Львовской областях.



Также указано, что с начала года корью заболели свыше 54 тысяч человек. За этот период было зафиксировано 39 смертей.



“Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать календарь прививок”, – сказано в сообщении. В Центре общественного здоровья МОЗ Украины обнародовали информацию о том, что за последнюю неделю корью заболели 967 человек, сообщает ИА 1NEWS В ведомстве напомнили, что прививка – единственная надежная защита от этого заболевания.В сообщении сказано, что с 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киевской и Харьковской областях, а также в городе Киев. Также высокие показатели были зафиксированы в Тернопольской и Львовской областях.Также указано, что с начала года корью заболели свыше 54 тысяч человек. За этот период было зафиксировано 39 смертей.“Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать календарь прививок”, – сказано в сообщении. 1news.com.ua Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Украина, инфекция, заболевание, корь География: Украина — статья прочитана 131 раз Комментарии