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За неделю в Украине тысяча человек заболела корью
В Центре общественного здоровья МОЗ Украины обнародовали информацию о том, что за последнюю неделю корью заболели 967 человек, сообщает ИА 1NEWS.
В ведомстве напомнили, что прививка – единственная надежная защита от этого заболевания.
В сообщении сказано, что с 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киевской и Харьковской областях, а также в городе Киев. Также высокие показатели были зафиксированы в Тернопольской и Львовской областях.
Также указано, что с начала года корью заболели свыше 54 тысяч человек. За этот период было зафиксировано 39 смертей.
“Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать календарь прививок”, – сказано в сообщении.
1news.com.ua
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Украина, инфекция, заболевание, корь
География: Украина
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