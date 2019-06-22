Загрузка... АвтоВАЗ выпустил LADA XRay Cross с вариатором 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Куденко



"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает



Отмечается, что на хэтчбек установят коробку передач от японской компании Jatco, которая также известна как поставщик трансмиссий для ряда моделей альянса Renault-Nissan Mitsubishi.



Как указывается в сообщении пресс-службы, новшество поможет сделать трансмиссию на 13% легче, поскольку в ней используется двухступенчатый редукторный сектор.



"Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность", - отмечается в пресс-релизе.



Помимо этого, подобный тип трансмиссии позволяет имитировать ручной режим переключения передач. Новая трансмиссия устанавливается на автомобиль в паре с двигателем альянса HR-16 объемом 1,6 литра.



Как заявил в январе глава Минпромторга Денис Мантуров, "АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi локализуют глобальные автомобильные платформц и будут производить двигатели и вариатор совместно с компанией Jatco. "АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу концерна.Отмечается, что на хэтчбек установят коробку передач от японской компании Jatco, которая также известна как поставщик трансмиссий для ряда моделей альянса Renault-Nissan Mitsubishi.Как указывается в сообщении пресс-службы, новшество поможет сделать трансмиссию на 13% легче, поскольку в ней используется двухступенчатый редукторный сектор."Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность", - отмечается в пресс-релизе.Помимо этого, подобный тип трансмиссии позволяет имитировать ручной режим переключения передач. Новая трансмиссия устанавливается на автомобиль в паре с двигателем альянса HR-16 объемом 1,6 литра.Как заявил в январе глава Минпромторга Денис Мантуров, "АвтоВАЗ" и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi локализуют глобальные автомобильные платформц и будут производить двигатели и вариатор совместно с компанией Jatco. Загрузка... РИА Новости Категории: авто, технологии Ключевые слова: цены, АвтоВаз, кроссовер, Lada XRay Cross — статья прочитана 45 раз Комментарии