Загрузка... Квартал-95 ищет исполнителя роли президента Украины 🔊 Воспроизвести



Как уточняется в заявлении, победителя народного кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал", пишет



Студия "Квартал-95" объявила о начале кастинга на роль президента Украины в шоу "Вечерний квартал". Об этом сообщили на сайте проекта.



В заявлении студии отметили, что её артисты 14 лет подряд освещали политическую жизнь страны и, когда художественный руководитель "Вечернего квартала" Владимир Зеленский стал президентом, возник вопрос, кто теперь сможет его спародировать.



— Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте своё видео, — добавили авторы сообщения.



Как уточняется в заявлении, победителя "народного" кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал". Как уточняется в заявлении, победителя народного кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал", пишет ЛАЙФ Студия "Квартал-95" объявила о начале кастинга на роль президента Украины в шоу "Вечерний квартал". Об этом сообщили на сайте проекта.В заявлении студии отметили, что её артисты 14 лет подряд освещали политическую жизнь страны и, когда художественный руководитель "Вечернего квартала" Владимир Зеленский стал президентом, возник вопрос, кто теперь сможет его спародировать.— Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте своё видео, — добавили авторы сообщения.Как уточняется в заявлении, победителя "народного" кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал". Загрузка... life.ru Категории: политика, культура Ключевые слова: кастинг, шоу, 95 квартал География: Украина — статья прочитана 82 раза Комментарии