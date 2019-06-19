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Квартал-95 ищет исполнителя роли президента Украины
Как уточняется в заявлении, победителя народного кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал", пишет ЛАЙФ.
Студия "Квартал-95" объявила о начале кастинга на роль президента Украины в шоу "Вечерний квартал". Об этом сообщили на сайте проекта.
В заявлении студии отметили, что её артисты 14 лет подряд освещали политическую жизнь страны и, когда художественный руководитель "Вечернего квартала" Владимир Зеленский стал президентом, возник вопрос, кто теперь сможет его спародировать.
— Если вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации Президента, присылайте своё видео, — добавили авторы сообщения.
Как уточняется в заявлении, победителя "народного" кастинга ждут съёмки в шоу "Вечерний квартал".
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life.ru
Ключевые слова: кастинг, шоу, 95 квартал
География: Украина
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