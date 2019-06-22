Гуаньча Китай : что наделали США? Как рухнула промышленная держава, превосходившая Китай, сопоставимая с Россией и заставлявшая Европу трепетать 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Демьянчук



В советское время Украина была одной из самых высокоразвитых союзных республик, на ее территории было сконцентрировано наукоемкое производство, и даже после распада СССР она была вовсе не бедной страной, пишет «Гуаньча», однако вскоре страна начала падать в пропасть. Автор видит две основные причины этого упадка — «яд» олигархов и Запад, который видит в Украине рычаг давления на Россию.



огда-то эта практически самая бедная страна в Европе обладала передовым военно-промышленным комплексом, России потребовалось более 20 лет, чтобы перестать опираться на нее, а сейчас она опустилась до того, что вынуждена выпрашивать боеприпасы у других стран и выкапывать детали на свалках. огда-то эта практически самая бедная страна в Европе обладала передовым военно-промышленным комплексом, России потребовалось более 20 лет, чтобы перестать опираться на нее, а сейчас она опустилась до того, что вынуждена выпрашивать боеприпасы у других стран и выкапывать детали на свалках.



Всем известно, как важно стране иметь надежную спутниковую систему для сбора информации! Этим великим делом Россия занималась еще в 90-е годы прошлого века. Почему же тогда спустя 20 с лишним лет его так и не удалось закончить? Все очень просто: за запуск ракеты отвечала Украина. Российской ракетной промышленности пришлось 20 лет жить, затянув пояса, чтобы перестать полагаться на Украину. Сама Украина, некогда сильная страна с прекрасной промышленностью, превратилась теперь в самую бедную страну Европы!



Как же так получилось?



1



Некогда сильное государство с замечательной промышленностью



Украина — вторая по площади страна Европы, уступающая только России. Из-за ее плодородной земли, она была «житницей» Советского Союза.



Однако ошибочно будет предположить, что Украина — сельскохозяйственная страна, она была одной из самых высокоразвитых союзных республик.



До распада СССР население Украины составляло 50 миллионов человек, (около 1 миллиона из них уехали в Польшу, а еще 4 миллиона не захотели возвращаться из России), в стране было более 800 высших учебных заведений, она была одной из первых по уровню образования.



По сравнению с другой союзной республикой — Россией — в Украине более полно были представлены отрасли экономики, ее средний уровень даже превосходил Россию.



Тогда в Украине сконцентрировалось наукоёмкое производство: машиностроение, кораблестроение, электроника и химия, поэтому после окончания холодной войны она была далеко не бедной страной.



На ее территории находилось 3594 предприятия военной промышленности, на которых работали 3 миллиона человек. Само оружие производилось на 700 заводах, где работали более 1,4 миллиона человек. Велось производство ракет, крупных транспортных самолетов, военных кораблей, бронемашин и так далее.



Стоит также отметить, что страна обладала сильным научно-техническим потенциалом и системой исследования и производства, в основном, военного оборудования. В Украине находились научно-исследовательские учреждения мирового уровня, такие как:



Авиационный научно-технический комплекс имени Антонова, чьи самолеты заполонили небо над Восточной Европой;



Конструкторское бюро Харьковского завода транспортного машиностроение, где были созданы великие танки Т-34, Т-64, Т-80;



Николаевская верфь — мать всех советских авианосцев;



Конструкторское бюро «Южное», создавшее основные модели четвертого поколения советских стратегических ракет.



Следует иметь в виду, что Россия так и не смогла полностью построить ни одного корабля весом более 5000 тонн, а без привезенной из Узбекистана линии производства самолетов «Ил» было бы невозможно создавать крупные самолеты.



Без преувеличения можно сказать, что, не учитывая потребности в российских энергоресурсах, Украина могла бы использовать имевшуюся у нее мощь, чтобы заставить трепетать всю Европу!



С такой хорошей базой за 30 лет Украина превратилась в почти аграрную страну вроде Албании или Молдовы.



Что же случилось с Украиной?



Ответ очевиден, достаточно просто взглянуть на то, что происходило в стране после обретения независимости.



2



Главные проблемы — нехватка денег и раздел имущества!



Разделение труда в Советском Союзе производилось из расчета на цельную систему национальной экономики. Украине досталось немало предприятий, но проблема была в том, что почти все они находились в зависимости от России и других союзных республик.



Премьер-министры России и Украины подняли вопрос: какие детали нужны для продолжения строительства «Варяга»?



Николаевская верфь, где строился этот авианосец, ответила: «Для окончания строительства нужен Советский Союз, ЦК партии, государственный плановый комитет, военно-промышленная комиссия, девять Министерств оборонной промышленности, 600 связанных с этим специальностей, 8 тысяч заводов, одним словом, нужна одна великая страна. Но этой страны больше нет!»



Так же считало и конструкторское бюро «Южное», ведь оно всегда специализировалось на изготовлении ракет, а их применением занималось Центральное правительство СССР.



Фирменные ракеты КБ «Южное» были не нужны Украине, они производились в основном для России. Но самое страшное заключается в другом: специалисты, запускающие эти ракеты и отслеживающие их полет, вернулись в Россию.



Стоит иметь в виду следующий факт: КБ «Южное» было основано в 1954 году, и с советских времен оно было одним из важнейших предприятий комической отрасли. За время своей работы конструкторское бюро накопило немало передовых знаний и опыта в сфере ракетостроения. После распада СССР оно перешло под управление Министерства машиностроения и оборонной промышленности Украины, из-за чего изначально независимый завод-изготовитель начал испытывать финансовые трудности и был вынужден объединиться с КБ «Южное».



Но еще большей проблемой стала нехватка денег!



Сопряжение с международным рынком было бы лучшим решением для украинских предприятий, таким образом при помощи собственных усилий им удалось бы постепенно выйти из затруднительного положения. Однако из-за изменений технологических стандартов и рыночного спроса Украине была нужна огромная сумма денег на технологическую модернизацию.



Но откуда взять деньги?



Очевидно, что западные страны не захотят выращивать себе еще одного конкурента, вместо этого они с радостью занялись так называемым «демократическим просвещением» Украины, с целью превращения ее в инструмент сдерживания России.



Сотрудничать с Россией? Тогда в сложившейся ситуации помощи от России ждать не приходилось.



Чтобы отделиться от СССР, Украина поругалась с Россией: последний председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук серьезно поссорился с Борисом Ельциным! Во время открытой дискуссии они кричали друг на друга:



— «Мы не отдадим вам двигатели!»



— «Тогда мы не дадим вам нефть и газ!»



— «А мы тогда не дадим вам зерно!»



……



Они ругались как малые дети. А такой подход к решению вопросов государственной политики до добра не доведет.



3



«Лекарство» от олигархии стало «ядом»



В 1991 году последний председатель Верховного Совета Украинской ССР стал президентом. То же самое сделал и Ельцин в России. Он был твердо убежден, что для выведения украинской экономики из состояния застоя, в которое она погрузилась за последние годы существования СССР, понадобится «сильнодействующее лекарство»!



Для этого в Украине по примеру России начали проводить «шоковую терапию».



Позже Кравчук вслед за Ельциным прочувствовал всю горечь этого «лекарства»: из застоя экономика погрузилась в хаос, поднялись цены, началась девальвация валюты, стали закрываться предприятия — все это вызвало глубокое негодование у народа.



Единственным «достижением» стал расцвет олигархии, сформировавшейся из числа бывших советских высокопоставленных чиновников.



Из-за провала экономической реформы, Кравчук был вынужден оставить свой пост. Сменивший его Леонид Кучма неплохо относился к России, при нем «слегка» улучшилось положение украинских предприятий.



К большому сожалению, Кучма не отличался справедливостью. Получив власть, он начал практиковать кумовство в политической сфере.



Дружба с Россией сыграла с ним злую шутку. Когда Запад увидел, что его пешка перешла на сторону врага, у него душа ушла в пятки. Он быстро воспользовался только что усвоенной Украиной парламентской системой и поставил на пост премьер-министра надежного человека. Им оказался Павел Лазаренко.



Не смотрите, что срок его полномочий как вице-премьера и премьер-министра в сумме составляет меньше двух лет. За это короткое время украинская экономика окончательно погрузилась на дно.



Еще до вступления в должность он успешно растрачивал государственное имущество, пользуясь тесными отношениями с Кучмой, а став вице-премьером и позже премьер-министром, он начал наживаться на энергоресурсах, загребая жар руками олигархов.



В 1997 году Лазаренко поругался с Кучмой, потерял должность и был вынужден эмигрировать. К тому времени он уже успел накопить состояние в несколько миллионов!



Деньги, необходимые для перестройки экономики, отправлялись в карманы коррупционеров, не давая Украине развиваться. Тогда это возможно был единственный шанс для страны восстановить былое величие.



После побега Лазаренко, взращенные им олигархи продолжали контролировать ключевые аспекты экономики Украины. Одной из них была «газовая принцесса» Юлия Тимошенко. Под покровительством Лазаренко она не только вошла в состав немногочисленной украинской олигархии, но и оказалась на политической арене, став премьер-министром.



Не сидели сложа руки и другие олигархи. Сейчас практически все губернаторы украинских областей — богачи, а из 450 членов парламента миллионерами являются 400 человек.



Следует иметь в виду, что пока политики богатеют с ужасающей скоростью, средний месячный доход на душу населения в современной Украине не превышает 2 тысяч юаней!



4



Оранжевая революция — коварный план Запада удался



Из-за олигархического контроля над основными сферами экономики Украина не может найти свое место между Востоком и Западом.



Как упоминалось выше, Запад воспринимает Украину как рычаг давления на Россию, он не остановится ни перед чем, чтобы не дать своей пешке переметнуться на сторону врага.



Кучма проявлял дружеский настрой по отношению к России, но у нее тогда было слишком много своих забот, поэтому Западу это не доставляло большого беспокойства, он просто поставил своего человека на пост премьер-министра.



Впоследствии, когда пророссийский политик Виктор Янукович начал обретать влияние и претендовать на президентское кресло, а в России начал наводить порядок Владимир Путин, и общественный строй в стране был восстановлен, Запад тут же забеспокоился и устроил «оранжевую революцию», наделив полномочиями Ющенко и Тимошенко.



Из благодарности за свое продвижение к власти эти двое начали процесс отдаления Украины от России.



Ющенко — экономист, долгое время проработавший в этой отрасли, и многие его планы по развитию украинской экономики действительно работали. Но он наивно надеялся на финансовую помощь Запада. Неважно, сколько денег требовалось Украине, Запад не мог позволить себе подкармливать конкурента.



Главным здесь было то, что украинская энергетика практически полностью зависела от поставок российских энергоресурсов. Это и привело к тому, что отношения между двумя странами зашли в тупик, а Ющенко оказался бессилен что-либо сделать. В убыток себе расчетливый Запад торговать не хотел.



Тимошенко — крупнейший в Украине бизнесмен в области нефти и газа — разбогатела за счет разницы цен, возникающей при импорте российского газа. Чтобы получить поддержку Запада, Тимошенко была не против выставить себя противницей России, но разве реальная ссора с Россией не отняла бы у нее источник дохода? Поэтому, как только Тимошенко стала премьер-министром, сотрудничество с Ющенко прекратилось, и началась нескончаемая борьба. Из-за этого в Украине ежегодно разгорался политический кризис, в такой обстановке никому и дела не было до планирования развития экономики.



До начала «оранжевой революции» коэффициент роста украинской экономики, страдающей под гнетом олигархии, оставался на уровне 5%. Организации вроде КБ «Южное» все еще располагали сильным техническим потенциалом. Несмотря на то, что они не могли запускать свои спутники самостоятельно, им удавалось зарабатывать на продаже спутников и ракетных двигателей. То же самое касалось и Харьковского завода транспортного машиностроения, создавшего знаменитый танк советских времен Т-80. В мире находилось немало желающих приобрести его продукцию.



И все же ожесточенная политическая борьба между Ющенко и Тимошенко, к которой присоединился и Янукович, длилась четыре года вплоть до 2009 года. Под ударом финансового кризиса экономический спад составил 15%, а инфляция достигла 100%!



Ситуация не изменилась, даже когда президентом стал пророссийский политик Янукович. Запад был в ярости, он затеял «цветную революцию» и усадил в президентское кресло противника России, Петра Порошенко.



Политики загребали государственные деньги, искали поддержку из-за рубежа, и страна снова погрузилась в хаос. Народу, которым им так ловко удавалось управлять, они начали насаждать националистические настроения.



В результате манипуляций олигархов два братских восточнославянских народа, языки и культура которых были близки, внезапно разделились, хотя половина украинцев с детства говорили по-русски. Но политики и не думали, какое опасное дело затеяли.



5



Политическая и гражданская война — это мучительно



После этого в Украине на национальной почве началась гражданская война.



За пять лет ситуация дошла до абсурда: Украина, которая изначально располагала крупным военным производством, была вынуждена просить помощи у Запада для своих правительственных войск. Речь шла уже не о нефти, а об автомобилях, оружии, боеприпасах, продуктах питания и даже военной форме.



От этого у многих создалось впечатление, что Украина — это аграрная страна третьего мира, которая не способна ничего производить самостоятельно.



Безусловно, даже в разгар гражданской войны на территории Украины продолжали работать предприятия, приносившие большой доход в казну, например, шоколадная фабрика Петра Порошенко. Говорят, что за пятилетний президентский срок его семье удалось в десять раз увеличить свое благосостояние.



На фоне всего этого не осталось надежды на переход к тяжелой промышленности как основе экономической системы, так как для этого были нужны большие деньги, а сотрудничество с Россией было невозможно из политических соображений.



Напряженные отношения напомнили России, что Украина теперь не братская, а чужая страна, которая к тому же может превратиться в помощника США на пути к возвышению. Когда российская экономика пришла в себя, перед ней встала задача избавиться от зависимости от Украины, образовавшейся в результате размещения промышленных объектов во времена СССР. Это еще больше усложнило ситуацию в украинской промышленности.



До 2013 года КБ «Южное» еще приносило хоть какую-то прибыль, однако следующие два года стали для него весьма убыточными, сейчас бюро не сообщает о своем финансовом состоянии.



Еще хуже дела обстоят у Авиационного научно-технического комплекса имени Антонова, так как его главным клиентом была Россия, и поэтому он был категорически против украинского правительства, выступавшего против России. В результате все руководство комплекса было заменено.



Когда предприятие становится неэффективным, происходит текучка кадров, поскольку люди начинают бояться сокращений. Главный инженер крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 Виктор Ковальский в возрасте 81 года оказался избит сотрудниками полиции якобы за торговлю иностранной валютой. О том, что это уважаемый человек, они узнали только когда обнаружили в его портфеле чертежи самолета.



Технический персонал разбежался, финансовых поступлений нет, гражданской войне не видно конца…



Время идет, а украинцам живут все хуже и хуже.



Из-за того, что заводы банкротятся один за другим, возникли сложности с продажей танков Т-80, которые приносили многострадальной экономике страны немалые деньги. У Украины не остается другого выхода, и в поисках недостающих деталей приходится раскапывать старые «кладбища танков» или отправляться на место чернобыльской аварии, где была брошена зараженная бронетехника. О разработке новых запчастей нечего даже и думать.



На недавних президентских выборах победу с 75% голосов одержал комедийный актер, не имеющий какого-либо опыта в политике. Это говорит о том, как сильно украинский народ зол и разочарован в политиках.



Перед ним сейчас стоит только один вопрос: что делать, когда на «кладбищах танков» больше не останется нужных деталей… Что Украине делать?



Редакционная статья издания Гуаньча, Китай, перевод 7 мая в российской газете «Известия» была опубликована статья, в которой говорилось, что Министерство обороны планирует масштабный запуск спутниковой системы «Лиана» после 2020 года. С ее помощью генеральный штаб сможет видеть все, что находится на поверхности планеты.Всем известно, как важно стране иметь надежную спутниковую систему для сбора информации! Этим великим делом Россия занималась еще в 90-е годы прошлого века. Почему же тогда спустя 20 с лишним лет его так и не удалось закончить? Все очень просто: за запуск ракеты отвечала Украина. Российской ракетной промышленности пришлось 20 лет жить, затянув пояса, чтобы перестать полагаться на Украину. Сама Украина, некогда сильная страна с прекрасной промышленностью, превратилась теперь в самую бедную страну Европы!Украина — вторая по площади страна Европы, уступающая только России. Из-за ее плодородной земли, она была «житницей» Советского Союза.Однако ошибочно будет предположить, что Украина — сельскохозяйственная страна, она была одной из самых высокоразвитых союзных республик.До распада СССР население Украины составляло 50 миллионов человек, (около 1 миллиона из них уехали в Польшу, а еще 4 миллиона не захотели возвращаться из России), в стране было более 800 высших учебных заведений, она была одной из первых по уровню образования.По сравнению с другой союзной республикой — Россией — в Украине более полно были представлены отрасли экономики, ее средний уровень даже превосходил Россию.Тогда в Украине сконцентрировалось наукоёмкое производство: машиностроение, кораблестроение, электроника и химия, поэтому после окончания холодной войны она была далеко не бедной страной.На ее территории находилось 3594 предприятия военной промышленности, на которых работали 3 миллиона человек. Само оружие производилось на 700 заводах, где работали более 1,4 миллиона человек. Велось производство ракет, крупных транспортных самолетов, военных кораблей, бронемашин и так далее.Стоит также отметить, что страна обладала сильным научно-техническим потенциалом и системой исследования и производства, в основном, военного оборудования. В Украине находились научно-исследовательские учреждения мирового уровня, такие как:Авиационный научно-технический комплекс имени Антонова, чьи самолеты заполонили небо над Восточной Европой;Конструкторское бюро Харьковского завода транспортного машиностроение, где были созданы великие танки Т-34, Т-64, Т-80;Николаевская верфь — мать всех советских авианосцев;Конструкторское бюро «Южное», создавшее основные модели четвертого поколения советских стратегических ракет.Следует иметь в виду, что Россия так и не смогла полностью построить ни одного корабля весом более 5000 тонн, а без привезенной из Узбекистана линии производства самолетов «Ил» было бы невозможно создавать крупные самолеты.Без преувеличения можно сказать, что, не учитывая потребности в российских энергоресурсах, Украина могла бы использовать имевшуюся у нее мощь, чтобы заставить трепетать всю Европу!С такой хорошей базой за 30 лет Украина превратилась в почти аграрную страну вроде Албании или Молдовы.Что же случилось с Украиной?Ответ очевиден, достаточно просто взглянуть на то, что происходило в стране после обретения независимости.Разделение труда в Советском Союзе производилось из расчета на цельную систему национальной экономики. Украине досталось немало предприятий, но проблема была в том, что почти все они находились в зависимости от России и других союзных республик.Премьер-министры России и Украины подняли вопрос: какие детали нужны для продолжения строительства «Варяга»?Николаевская верфь, где строился этот авианосец, ответила: «Для окончания строительства нужен Советский Союз, ЦК партии, государственный плановый комитет, военно-промышленная комиссия, девять Министерств оборонной промышленности, 600 связанных с этим специальностей, 8 тысяч заводов, одним словом, нужна одна великая страна. Но этой страны больше нет!»Так же считало и конструкторское бюро «Южное», ведь оно всегда специализировалось на изготовлении ракет, а их применением занималось Центральное правительство СССР.Фирменные ракеты КБ «Южное» были не нужны Украине, они производились в основном для России. Но самое страшное заключается в другом: специалисты, запускающие эти ракеты и отслеживающие их полет, вернулись в Россию.Стоит иметь в виду следующий факт: КБ «Южное» было основано в 1954 году, и с советских времен оно было одним из важнейших предприятий комической отрасли. За время своей работы конструкторское бюро накопило немало передовых знаний и опыта в сфере ракетостроения. После распада СССР оно перешло под управление Министерства машиностроения и оборонной промышленности Украины, из-за чего изначально независимый завод-изготовитель начал испытывать финансовые трудности и был вынужден объединиться с КБ «Южное».Но еще большей проблемой стала нехватка денег!Сопряжение с международным рынком было бы лучшим решением для украинских предприятий, таким образом при помощи собственных усилий им удалось бы постепенно выйти из затруднительного положения. Однако из-за изменений технологических стандартов и рыночного спроса Украине была нужна огромная сумма денег на технологическую модернизацию.Но откуда взять деньги?Очевидно, что западные страны не захотят выращивать себе еще одного конкурента, вместо этого они с радостью занялись так называемым «демократическим просвещением» Украины, с целью превращения ее в инструмент сдерживания России.Сотрудничать с Россией? Тогда в сложившейся ситуации помощи от России ждать не приходилось.Чтобы отделиться от СССР, Украина поругалась с Россией: последний председатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук серьезно поссорился с Борисом Ельциным! Во время открытой дискуссии они кричали друг на друга:— «Мы не отдадим вам двигатели!»— «Тогда мы не дадим вам нефть и газ!»— «А мы тогда не дадим вам зерно!»……Они ругались как малые дети. А такой подход к решению вопросов государственной политики до добра не доведет.В 1991 году последний председатель Верховного Совета Украинской ССР стал президентом. То же самое сделал и Ельцин в России. Он был твердо убежден, что для выведения украинской экономики из состояния застоя, в которое она погрузилась за последние годы существования СССР, понадобится «сильнодействующее лекарство»!Для этого в Украине по примеру России начали проводить «шоковую терапию».Позже Кравчук вслед за Ельциным прочувствовал всю горечь этого «лекарства»: из застоя экономика погрузилась в хаос, поднялись цены, началась девальвация валюты, стали закрываться предприятия — все это вызвало глубокое негодование у народа.Единственным «достижением» стал расцвет олигархии, сформировавшейся из числа бывших советских высокопоставленных чиновников.Из-за провала экономической реформы, Кравчук был вынужден оставить свой пост. Сменивший его Леонид Кучма неплохо относился к России, при нем «слегка» улучшилось положение украинских предприятий.К большому сожалению, Кучма не отличался справедливостью. Получив власть, он начал практиковать кумовство в политической сфере.Дружба с Россией сыграла с ним злую шутку. Когда Запад увидел, что его пешка перешла на сторону врага, у него душа ушла в пятки. Он быстро воспользовался только что усвоенной Украиной парламентской системой и поставил на пост премьер-министра надежного человека. Им оказался Павел Лазаренко.Не смотрите, что срок его полномочий как вице-премьера и премьер-министра в сумме составляет меньше двух лет. За это короткое время украинская экономика окончательно погрузилась на дно.Еще до вступления в должность он успешно растрачивал государственное имущество, пользуясь тесными отношениями с Кучмой, а став вице-премьером и позже премьер-министром, он начал наживаться на энергоресурсах, загребая жар руками олигархов.В 1997 году Лазаренко поругался с Кучмой, потерял должность и был вынужден эмигрировать. К тому времени он уже успел накопить состояние в несколько миллионов!Деньги, необходимые для перестройки экономики, отправлялись в карманы коррупционеров, не давая Украине развиваться. Тогда это возможно был единственный шанс для страны восстановить былое величие.После побега Лазаренко, взращенные им олигархи продолжали контролировать ключевые аспекты экономики Украины. Одной из них была «газовая принцесса» Юлия Тимошенко. Под покровительством Лазаренко она не только вошла в состав немногочисленной украинской олигархии, но и оказалась на политической арене, став премьер-министром.Не сидели сложа руки и другие олигархи. Сейчас практически все губернаторы украинских областей — богачи, а из 450 членов парламента миллионерами являются 400 человек.Следует иметь в виду, что пока политики богатеют с ужасающей скоростью, средний месячный доход на душу населения в современной Украине не превышает 2 тысяч юаней!Из-за олигархического контроля над основными сферами экономики Украина не может найти свое место между Востоком и Западом.Как упоминалось выше, Запад воспринимает Украину как рычаг давления на Россию, он не остановится ни перед чем, чтобы не дать своей пешке переметнуться на сторону врага.Кучма проявлял дружеский настрой по отношению к России, но у нее тогда было слишком много своих забот, поэтому Западу это не доставляло большого беспокойства, он просто поставил своего человека на пост премьер-министра.Впоследствии, когда пророссийский политик Виктор Янукович начал обретать влияние и претендовать на президентское кресло, а в России начал наводить порядок Владимир Путин, и общественный строй в стране был восстановлен, Запад тут же забеспокоился и устроил «оранжевую революцию», наделив полномочиями Ющенко и Тимошенко.Из благодарности за свое продвижение к власти эти двое начали процесс отдаления Украины от России.Ющенко — экономист, долгое время проработавший в этой отрасли, и многие его планы по развитию украинской экономики действительно работали. Но он наивно надеялся на финансовую помощь Запада. Неважно, сколько денег требовалось Украине, Запад не мог позволить себе подкармливать конкурента.Главным здесь было то, что украинская энергетика практически полностью зависела от поставок российских энергоресурсов. Это и привело к тому, что отношения между двумя странами зашли в тупик, а Ющенко оказался бессилен что-либо сделать. В убыток себе расчетливый Запад торговать не хотел.Тимошенко — крупнейший в Украине бизнесмен в области нефти и газа — разбогатела за счет разницы цен, возникающей при импорте российского газа. Чтобы получить поддержку Запада, Тимошенко была не против выставить себя противницей России, но разве реальная ссора с Россией не отняла бы у нее источник дохода? Поэтому, как только Тимошенко стала премьер-министром, сотрудничество с Ющенко прекратилось, и началась нескончаемая борьба. Из-за этого в Украине ежегодно разгорался политический кризис, в такой обстановке никому и дела не было до планирования развития экономики.До начала «оранжевой революции» коэффициент роста украинской экономики, страдающей под гнетом олигархии, оставался на уровне 5%. Организации вроде КБ «Южное» все еще располагали сильным техническим потенциалом. Несмотря на то, что они не могли запускать свои спутники самостоятельно, им удавалось зарабатывать на продаже спутников и ракетных двигателей. То же самое касалось и Харьковского завода транспортного машиностроения, создавшего знаменитый танк советских времен Т-80. В мире находилось немало желающих приобрести его продукцию.И все же ожесточенная политическая борьба между Ющенко и Тимошенко, к которой присоединился и Янукович, длилась четыре года вплоть до 2009 года. Под ударом финансового кризиса экономический спад составил 15%, а инфляция достигла 100%!Ситуация не изменилась, даже когда президентом стал пророссийский политик Янукович. Запад был в ярости, он затеял «цветную революцию» и усадил в президентское кресло противника России, Петра Порошенко.Политики загребали государственные деньги, искали поддержку из-за рубежа, и страна снова погрузилась в хаос. Народу, которым им так ловко удавалось управлять, они начали насаждать националистические настроения.В результате манипуляций олигархов два братских восточнославянских народа, языки и культура которых были близки, внезапно разделились, хотя половина украинцев с детства говорили по-русски. Но политики и не думали, какое опасное дело затеяли.После этого в Украине на национальной почве началась гражданская война.За пять лет ситуация дошла до абсурда: Украина, которая изначально располагала крупным военным производством, была вынуждена просить помощи у Запада для своих правительственных войск. Речь шла уже не о нефти, а об автомобилях, оружии, боеприпасах, продуктах питания и даже военной форме.От этого у многих создалось впечатление, что Украина — это аграрная страна третьего мира, которая не способна ничего производить самостоятельно.Безусловно, даже в разгар гражданской войны на территории Украины продолжали работать предприятия, приносившие большой доход в казну, например, шоколадная фабрика Петра Порошенко. Говорят, что за пятилетний президентский срок его семье удалось в десять раз увеличить свое благосостояние.На фоне всего этого не осталось надежды на переход к тяжелой промышленности как основе экономической системы, так как для этого были нужны большие деньги, а сотрудничество с Россией было невозможно из политических соображений.Напряженные отношения напомнили России, что Украина теперь не братская, а чужая страна, которая к тому же может превратиться в помощника США на пути к возвышению. Когда российская экономика пришла в себя, перед ней встала задача избавиться от зависимости от Украины, образовавшейся в результате размещения промышленных объектов во времена СССР. Это еще больше усложнило ситуацию в украинской промышленности.До 2013 года КБ «Южное» еще приносило хоть какую-то прибыль, однако следующие два года стали для него весьма убыточными, сейчас бюро не сообщает о своем финансовом состоянии.Еще хуже дела обстоят у Авиационного научно-технического комплекса имени Антонова, так как его главным клиентом была Россия, и поэтому он был категорически против украинского правительства, выступавшего против России. В результате все руководство комплекса было заменено.Когда предприятие становится неэффективным, происходит текучка кадров, поскольку люди начинают бояться сокращений. Главный инженер крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 Виктор Ковальский в возрасте 81 года оказался избит сотрудниками полиции якобы за торговлю иностранной валютой. О том, что это уважаемый человек, они узнали только когда обнаружили в его портфеле чертежи самолета.Технический персонал разбежался, финансовых поступлений нет, гражданской войне не видно конца…Время идет, а украинцам живут все хуже и хуже.Из-за того, что заводы банкротятся один за другим, возникли сложности с продажей танков Т-80, которые приносили многострадальной экономике страны немалые деньги. У Украины не остается другого выхода, и в поисках недостающих деталей приходится раскапывать старые «кладбища танков» или отправляться на место чернобыльской аварии, где была брошена зараженная бронетехника. О разработке новых запчастей нечего даже и думать.На недавних президентских выборах победу с 75% голосов одержал комедийный актер, не имеющий какого-либо опыта в политике. Это говорит о том, как сильно украинский народ зол и разочарован в политиках.Перед ним сейчас стоит только один вопрос: что делать, когда на «кладбищах танков» больше не останется нужных деталей… Что Украине делать?, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, Украина, аналитика География: Украина — статья прочитана 169 раз Комментарии