Саммит ЕС предостережет Россию от раздачи паспортов в Донбассе 🔊 Воспроизвести РФ уже начала выдавать свои паспорта жителям Донецкой и Луганской областей



Лидеры государств ЕС планируют на встрече в Брюсселе заявить, что не будут признавать паспорта России, в нарушение минских договоренностей выданные в Донбассе. Кроме того они рассмотрят продление санкций против РФ.



Участники саммита Европейского Союза, который пройдет в Брюсселе 20-21 июня, планируют предостеречь Москву от раздачи российских паспортов в Донбассе. Это намерение подтвердил Участники саммита Европейского Союза, который пройдет в Брюсселе 20-21 июня, планируют предостеречь Москву от раздачи российских паспортов в Донбассе. Это намерение подтвердил DW в среду, 19 июня, высокопоставленный чиновник ЕС. Согласно проекту коммюнике, имеющемуся в распоряжении DW, главы государств и правительств намерены выразить "крайнюю обеспокоенность" выдачей Россией ее паспортов гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такая практика противоречит "духу и целям" минских соглашений, говорится в документе. "ЕС готов рассмотреть вариант непризнания паспортов, выданных в нарушение минских соглашений", - добавил собеседник DW. На прошлой неделе Москва уже начала выдавать такие паспорта.



Ожидается, что перед этим канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют своих коллег в ЕС о переговорах в "нормандском формате" и о ходе выполнения минских соглашений. "На основании этого должно быть принято политическое решение об очередном продлении санкций", - отметил чиновник ЕС и уточнил, что продлить штрафные меры планируется, как и обычно, на полгода. Речь идет о секторальных санкциях, введенных против России за дестабилизацию ситуации на востоке Украины. Формально утвердить это продление должен будет Совет ЕС.



Кроме того, саммит Евросоюза намерен призвать Россию освободить 24 украинских моряков, захваченных в конце ноября 2018 года возле Керченского пролива. dw.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, ДНР, ЛНР — статья прочитана 156 раз Комментарии