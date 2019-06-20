Deutschlandfunk рассказал, как Саксония пострадала от антироссийских и антииранских санкций 🔊 Воспроизвести



После введения антироссийских санкций объёмы экспорта Саксонии в Россию снизились почти в четыре раза, сообщает Deutschlandfunk. По словам пресс-секретаря саксонской торговой палаты Ларса Филера, в данной ситуации саксонский бизнес оказался в роли «козла отпущения». Кроме того, немецкая земля пострадала от мер Дональда Трампа в отношении Ирана, поскольку была вынуждена прекратить все сделки с иранской стороной.



На протяжении многих лет компании из Саксонии вели успешный бизнес с Ираном и Россией, пишет Deutschlandfunk. Однако сейчас немецкая федеральная земля испытывает последствия санкций, вводимых против Москвы и Тегерана, отмечает издание.



Ранее два саксонских министра ездили с визитами в Иран, а делегация из Исламской республики приезжала в Саксонию, информирует Deutschlandfunk. Иранская сторона высказывала интерес к саксонской продукции, однако затем Дональд Трамп решил выйти из иранской ядерной сделки, что отразилось на немецкой земле. «Своей подписью господин Трамп под страхом санкций запретил нам вести бизнес с Ираном. На данный момент мы не ведём с иранской стороной никаких дел», — приводит издание слова главы одной из саксонских фирм Михаэля Брандхорста. На протяжении многих лет компании из Саксонии вели успешный бизнес с Ираном и Россией, пишет Deutschlandfunk. Однако сейчас немецкая федеральная земля испытывает последствия санкций, вводимых против Москвы и Тегерана, отмечает издание.Ранее два саксонских министра ездили с визитами в Иран, а делегация из Исламской республики приезжала в Саксонию, информирует Deutschlandfunk. Иранская сторона высказывала интерес к саксонской продукции, однако затем Дональд Трамп решил выйти из иранской ядерной сделки, что отразилось на немецкой земле. «Своей подписью господин Трамп под страхом санкций запретил нам вести бизнес с Ираном. На данный момент мы не ведём с иранской стороной никаких дел», — приводит издание слова главы одной из саксонских фирм Михаэля Брандхорста.



Согласно данным, приведённым Deutschlandfunk, после введения санкций, саксонский экспорт в Россию упал почти в четыре раза (с €1,5 млрд в год до €400 млн в год). Частично это падение удалось компенсировать за счёт Китая, на который сейчас приходится шестая часть всего экспорта Саксонии.



Оригинал новости ИноТВ Мировая политика затронула саксонскую экономику не только в сфере сделок с Ираном, отмечает Deutschlandfunk: действующие с 2014 года антироссийские санкции привели к резкому снижению российско-саксонского торгового оборота. Издание напоминает, что в ходе своего недавнего визита в Россию премьер Саксонии Михаэль Кречмер призвал отменить антироссийские санкции. «В этой ситуации предприятия выступают в качестве козлов отпущения. Они ясно выражают свою позицию: такими способами назначенных целей не достичь. Поэтому необходимо отменить санкции в интересах своего же бизнеса», — отметил глава саксонской торговой палаты Ларс Филер.Согласно данным, приведённым Deutschlandfunk, после введения санкций, саксонский экспорт в Россию упал почти в четыре раза (с €1,5 млрд в год до €400 млн в год). Частично это падение удалось компенсировать за счёт Китая, на который сейчас приходится шестая часть всего экспорта Саксонии. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, санкции, Европа, убытки, Саксония — статья прочитана 68 раз Комментарии