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Израильская компания представила самый большой в мире электрический пассажирский самолет

Фото:Youtube


На проходящем в эти дни в Париже международном авиационно-космическом салоне Ле-Бурже (The International Paris Air Show at Le Bourget) израильская компания Eviation представила самый большой в мире электрический пассажирский самолет, сообщает 9tv.co.il.

Самолет, который израильские конструкторы назвали женским именем Alice, стал крупнейшим в мире самолетом, работающим исключительно на электроэнергии.

Экспериментальное воздушное судно оснащено тремя электродвигателями Siemens и рассчитано на девятерых пассажиров. Вес самолета — 3.800 кг, из которых 60% составляют встроенные в корпус аккумуляторы. Скорость нового крылатого средства — 240 узлов (около 444 км/ч), оптимальная высота полета — 2300 футов (700 метров).
В отличие от обычных самолетов, которые теряют вес во время полета из-за расхода топлива, Alice сохраняет постоянную массу, за счет чего более эффективно придерживается маршрута и полетного плана.

"Эффективный перелет означает снижение эксплуатационных расходов. Наша цель — 200 долларов за час полета, что составляет около 20% от стоимости аналогичного самолета с турбовинтовым двигателем", — говорится в сообщении компании.



Пробный полет ожидается в ближайшие месяцы, судя по всему, в американском штате Аризона, где с испытаниями израильтянам поможет авиационный университет Embry-Riddle (ERAU).

Генеральный директор компании Eviation Омер Бар-Йохай отметил, что на данный момент все разработки финансируются частными инвесторами, и для запуска нового самолета в производство компании необходимо собрать как минимум 200 миллионов долларов. По его словам, если все пройдет по плану, сертификат на воздушное судно будет получен к концу 2021 года.



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9tv.co.il
Категории: в мире, технологии
Ключевые слова: Израиль, новинки, электросамолет, авиасалон
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добавлена сегодня, 22 июня, 13:40

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