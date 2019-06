Загрузка... Израильская компания представила самый большой в мире электрический пассажирский самолет 🔊 Воспроизвести Фото:Youtube



Экспериментальное воздушное судно оснащено тремя электродвигателями Siemens и рассчитано на девятерых пассажиров. Вес самолета — 3.800 кг, из которых 60% составляют встроенные в корпус аккумуляторы. Скорость нового крылатого средства — 240 узлов (около 444 км/ч), оптимальная высота полета — 2300 футов (700 метров). На проходящем в эти дни в Париже международном авиационно-космическом салоне Ле-Бурже (The International Paris Air Show at Le Bourget) израильская компания Eviation представила самый большой в мире электрический пассажирский самолет, сообщает 9tv.co.il Самолет, который израильские конструкторы назвали женским именем Alice, стал крупнейшим в мире самолетом, работающим исключительно на электроэнергии.Экспериментальное воздушное судно оснащено тремя электродвигателями Siemens и рассчитано на девятерых пассажиров. Вес самолета — 3.800 кг, из которых 60% составляют встроенные в корпус аккумуляторы. Скорость нового крылатого средства — 240 узлов (около 444 км/ч), оптимальная высота полета — 2300 футов (700 метров).



Nine passenger seats. Three propellers. Two propulsion systems. One all new design. And 20 days until our Alice is introduced to the world at the Paris Air Show. Are you ready? #ParisAirShow #SalonDuBourget #PAS19 pic.twitter.com/dQtetnKECt — EviationAero (@EviationAero) 28 May 2019



В отличие от обычных самолетов, которые теряют вес во время полета из-за расхода топлива, Alice сохраняет постоянную массу, за счет чего более эффективно придерживается маршрута и полетного плана."Эффективный перелет означает снижение эксплуатационных расходов. Наша цель — 200 долларов за час полета, что составляет около 20% от стоимости аналогичного самолета с турбовинтовым двигателем", — говорится в сообщении компании.Пробный полет ожидается в ближайшие месяцы, судя по всему, в американском штате Аризона, где с испытаниями израильтянам поможет авиационный университет Embry-Riddle (ERAU).Генеральный директор компании Eviation Омер Бар-Йохай отметил, что на данный момент все разработки финансируются частными инвесторами, и для запуска нового самолета в производство компании необходимо собрать как минимум 200 миллионов долларов. По его словам, если все пройдет по плану, сертификат на воздушное судно будет получен к концу 2021 года.