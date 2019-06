Загрузка... На Марсе обнаружили след от мощного взрыва 🔊 Воспроизвести © NASA/JPL/University of Arizona



Орбитальный разведчик НАСА Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, сообщает



Как отмечают сотрудники Университета Аризоны, занимающиеся анализом снимков, кратер образовался после столкновения планеты с небесным телом диаметром около полутора метров. Взрыв сорвал с поверхности почву, и образовался след диаметром 15-16 метров.



KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/TWXtUoP5NA — Peter Grindrod (@Peter_Grindrod) 12 June 2019



Специалисты отмечают, что за 13 лет наблюдения в рамках проекта MRO ничего подобного на Марсе не фиксировалось.