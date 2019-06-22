Загрузка... Пустое кресло в Ватикане: борьба за право контролировать деньги папы римского La Repubblica, Италия 🔊 Воспроизвести



Едва отгремел скандал с кардиналом Пеллом, который сейчас сидит в тюрьме в Австралии, как в Ватикане разразилась борьба за его место, пишет итальянская «Репубблика». Папа Франциск должен избрать нового управляющего финансовыми делами Ватикана. После коррупционных разоблачений «Ватиликс» закрадывается революционная мысль: не взять ли на это место честного мирянина?



Кардинал Пелл находится в тюрьме в Австралии, и папа Франциск должен избрать его наместника для управления финансовыми делами Ватикана. Между курией и мирянами разгорается соперничество, при этом у многих участников этой мозаики истекает срок полномочий



Наступили решающие дни для финансов Ватикана. После разоблачения кардинала Джорджа Пелла (George Pell), отстраненного от управления экономическим ведомством из-за печально известного судебного разбирательства в Австралии, Франциск должен присутствовать на решающем распределении должностей не только в Секретариате по экономическим делам, но и в Совете кардиналов, и в Институте религиозных дел. Кардинал Пелл находится в тюрьме в Австралии, и папа Франциск должен избрать его наместника для управления финансовыми делами Ватикана. Между курией и мирянами разгорается соперничество, при этом у многих участников этой мозаики истекает срок полномочийНаступили решающие дни для финансов Ватикана. После разоблачения кардинала Джорджа Пелла (George Pell), отстраненного от управления экономическим ведомством из-за печально известного судебного разбирательства в Австралии, Франциск должен присутствовать на решающем распределении должностей не только в Секретариате по экономическим делам, но и в Совете кардиналов, и в Институте религиозных дел.



Их имена ждет в первую очередь Секретариат по экономическим делам, дикастерия, которой уже несколько месяцев временно руководит монсеньор Луиджи Мистò (Luigi Mistò), миланский священник, воспитанный в школе кардинала Карло Марии Мартини (Carlo Maria Martini), бывшего уполномоченного по финансовым делам в Милане в эпоху кардинала Теттаманци (Tettamanzi). В Секретариат, в задачи которого входит приведение в порядок политики надзора над экономическими делами Святого престола и Ватикана, на место Пелла хотят найти нового мирского префекта. Это предприятие потребует немалых усилий, и совершенно не очевидно, что оно завершится успехом. Уже давно идет речь о том, что при рассмотрении кандидатур на пост в области надзора следует учитывать женщин, хотя все прогнозы, возникавшие до сегодняшнего дня, оказались неправдоподобными.



Штаб-квартира секретариата



Штаб-квартира секретариата находится рядом с управлением кардинала Пьетро Паролина (Pietro Parolin). Ни для кого не секрет, что Паролину нравится работа Мисто: миланский священник управлял ведомством прозорливо и не допускал, чтобы внутренние отношения с другими дикастериями обострялись, как при кардинале Пелле. Однако за решение некоторых вопросов, например, за выбор нового префекта, отвечает лично понтифик, который, как это принято, выслушивает сначала несколько мнений, прежде чем принять решение. Если говорить об идее назначения мирянина, то здесь Франциск столкнется с противостоянием со стороны Римской курии, не забывшей отчасти связанных с мирянами скандалов «Ватиликс» (Vatileaks) и считающей, что сановники являются своего рода гарантией. Похоже, с этой точкой зрения папа Франциск не совсем согласен: отцы и матери семей, как показывают последние назначения на высокие посты Секретариата по связям с общественностью, часто могут гарантировать «нормальные» внутренние отношения, которые не всегда способны создать другие руководители.



Еще одной ключевой фигурой в финансовом мире Святого престола является главный аудитор. Его должность, введенную папой в начале его реформы Римской курии, после громкой отставки Либеро Милоне (Libero Milone) в июне 2017 года временно занимает Алессандро Кассинис Ригини (Alessandro Cassinis Righini). Франциск расширил его роль в январе этого года: генеральный аудитор официально стал «антикоррупционной властью» Ватикана, обладающей правом получать документы о бюджете институтов и администраций Папской области. Здесь внутренняя работа тоже проходит без затруднений, однако представляется, что с назначением нового префекта в Секретариате новая пешка появится и на этой деликатной должности. Во главе Секретариата по экономическим делам и службы аудитора действует Совет по экономическим делам, возглавляемый архиепископом Мюнхена и Фрайзинга кардиналом Рейнхардом Марксом (Reinhard Marx) и секретарем монсеньором Брайаном Эдвином Фермом (Brian Edwin Ferme). Сроки полномочий членов Совета, состоящего из 15 человек, из которых восемь — кардиналы, истекли в марте этого года. Еще не было данных о том, останутся ли они еще на пять лет. Создается впечатление, что и здесь на местах многих членов Совета, не считая Маркса и Ферма, вскоре могут оказаться новые люди. Некоторые из них действительно были переведены непосредственно кардиналом Пеллом в представительства подальше от Франциска.



В июле заканчивается пятилетний срок Жана-Батиста де Франссю (Jean-Baptiste de Franssu) на посту главы Института религиозных дел. Французский экономист и банкир возглавляет Институт с 9 июля 2014 года. Он был назначен на эту должность по рекомендации Лусио Анхеля Валлехо Бальды (Lucio Ángel Vallejo Balda), испанского монсеньора, арестованного в рамках процесса по второму эпизоду «Ватиликс». Он должен был временно занять эту должность. Прошло пять лет. Теоретически на его месте тоже может оказаться новый человек: многое будет зависеть от того, что захочет предпринять папа римский.



Роль Галантино



После того как во главе Администрации церковного имущества Святого Престола оказался монсеньор Нунцио Галантино (Nunzio Galantino), бывший секретарь Конференции епископов Италии, здесь наступил период спокойствия. В ведомстве Администрации находится важное недвижимое имущество, относительно которого папа Франциск выразил, однако, определенное беспокойство прошлым летом: «Меня очень беспокоит отсутствие ясности в вопросе недвижимости. Есть много недвижимого имущества, полученного в качестве пожертвований или приобретенного. Нужно действовать дальше с ясным пониманием ситуации. Это зависит от Администрации церковного имущества Святого престола».



Сроки руководителей Администрации не истекают, и действия папы направлены не на них. Однако какое-то указание на пути к ясности еще должно появиться.



Автор: Паоло Родари (Paolo Rodari) для La Repubblica, Италия, перевод У многих руководителей в этих ведомствах в самом деле истекает срок полномочий, и действующий папа римский готов к окончательным перестановкам в верхах. Его позиции укрепились в последние годы, несмотря на потрясения и скандалы, которые, однако, показали, что в Ватикане хорошо и что плохо. Франциск оценивает новых кандидатов.Их имена ждет в первую очередь Секретариат по экономическим делам, дикастерия, которой уже несколько месяцев временно руководит монсеньор Луиджи Мистò (Luigi Mistò), миланский священник, воспитанный в школе кардинала Карло Марии Мартини (Carlo Maria Martini), бывшего уполномоченного по финансовым делам в Милане в эпоху кардинала Теттаманци (Tettamanzi). В Секретариат, в задачи которого входит приведение в порядок политики надзора над экономическими делами Святого престола и Ватикана, на место Пелла хотят найти нового мирского префекта. Это предприятие потребует немалых усилий, и совершенно не очевидно, что оно завершится успехом. Уже давно идет речь о том, что при рассмотрении кандидатур на пост в области надзора следует учитывать женщин, хотя все прогнозы, возникавшие до сегодняшнего дня, оказались неправдоподобными.Штаб-квартира секретариата находится рядом с управлением кардинала Пьетро Паролина (Pietro Parolin). Ни для кого не секрет, что Паролину нравится работа Мисто: миланский священник управлял ведомством прозорливо и не допускал, чтобы внутренние отношения с другими дикастериями обострялись, как при кардинале Пелле. Однако за решение некоторых вопросов, например, за выбор нового префекта, отвечает лично понтифик, который, как это принято, выслушивает сначала несколько мнений, прежде чем принять решение. Если говорить об идее назначения мирянина, то здесь Франциск столкнется с противостоянием со стороны Римской курии, не забывшей отчасти связанных с мирянами скандалов «Ватиликс» (Vatileaks) и считающей, что сановники являются своего рода гарантией. Похоже, с этой точкой зрения папа Франциск не совсем согласен: отцы и матери семей, как показывают последние назначения на высокие посты Секретариата по связям с общественностью, часто могут гарантировать «нормальные» внутренние отношения, которые не всегда способны создать другие руководители.Еще одной ключевой фигурой в финансовом мире Святого престола является главный аудитор. Его должность, введенную папой в начале его реформы Римской курии, после громкой отставки Либеро Милоне (Libero Milone) в июне 2017 года временно занимает Алессандро Кассинис Ригини (Alessandro Cassinis Righini). Франциск расширил его роль в январе этого года: генеральный аудитор официально стал «антикоррупционной властью» Ватикана, обладающей правом получать документы о бюджете институтов и администраций Папской области. Здесь внутренняя работа тоже проходит без затруднений, однако представляется, что с назначением нового префекта в Секретариате новая пешка появится и на этой деликатной должности. Во главе Секретариата по экономическим делам и службы аудитора действует Совет по экономическим делам, возглавляемый архиепископом Мюнхена и Фрайзинга кардиналом Рейнхардом Марксом (Reinhard Marx) и секретарем монсеньором Брайаном Эдвином Фермом (Brian Edwin Ferme). Сроки полномочий членов Совета, состоящего из 15 человек, из которых восемь — кардиналы, истекли в марте этого года. Еще не было данных о том, останутся ли они еще на пять лет. Создается впечатление, что и здесь на местах многих членов Совета, не считая Маркса и Ферма, вскоре могут оказаться новые люди. Некоторые из них действительно были переведены непосредственно кардиналом Пеллом в представительства подальше от Франциска.В июле заканчивается пятилетний срок Жана-Батиста де Франссю (Jean-Baptiste de Franssu) на посту главы Института религиозных дел. Французский экономист и банкир возглавляет Институт с 9 июля 2014 года. Он был назначен на эту должность по рекомендации Лусио Анхеля Валлехо Бальды (Lucio Ángel Vallejo Balda), испанского монсеньора, арестованного в рамках процесса по второму эпизоду «Ватиликс». Он должен был временно занять эту должность. Прошло пять лет. Теоретически на его месте тоже может оказаться новый человек: многое будет зависеть от того, что захочет предпринять папа римский.После того как во главе Администрации церковного имущества Святого Престола оказался монсеньор Нунцио Галантино (Nunzio Galantino), бывший секретарь Конференции епископов Италии, здесь наступил период спокойствия. В ведомстве Администрации находится важное недвижимое имущество, относительно которого папа Франциск выразил, однако, определенное беспокойство прошлым летом: «Меня очень беспокоит отсутствие ясности в вопросе недвижимости. Есть много недвижимого имущества, полученного в качестве пожертвований или приобретенного. Нужно действовать дальше с ясным пониманием ситуации. Это зависит от Администрации церковного имущества Святого престола».Сроки руководителей Администрации не истекают, и действия папы направлены не на них. Однако какое-то указание на пути к ясности еще должно появиться.Автор: Паоло Родари (Paolo Rodari) для La Repubblica, Италия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: педофилия, скандал, Ватикан, геи — статья прочитана 132 раза Комментарии