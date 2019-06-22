Загрузка... Синдром эмоциального выгорания: так болезнь это или нет? 🔊 Воспроизвести Недавний опрос общественного мнения на предмет стрессовой нагрузки на рабочем месте (Job Stress Index) показал, что в Швейцарии в зоне риска пострадать от синдрома эмоционального выгорания находится каждый четвертый работник. (Keystone)



Несмотря на то, что недавно ВОЗ опубликовала новую классификацию болезней и указала, что «синдром эмоционального выгорания» является одним из важных «болезнетворных факторов», феномен «выгорания» до сих пор остается плохо изученным явлением. Ни работодатели, ни медики не готовы пока признать его в качестве полноценной болезни. В Швейцарии, где страх неудачи глубоко укоренён в менталитете людей, в последние годы активизировались попытки выявить медицинские механизмы и социальные условия появления у людей такого патологического состояния и найти адекватные способы лечения, пишет Несмотря на то, что недавно ВОЗ опубликовала новую классификацию болезней и указала, что «синдром эмоционального выгорания» является одним из важных «болезнетворных факторов», феномен «выгорания» до сих пор остается плохо изученным явлением. Ни работодатели, ни медики не готовы пока признать его в качестве полноценной болезни. В Швейцарии, где страх неудачи глубоко укоренён в менталитете людей, в последние годы активизировались попытки выявить медицинские механизмы и социальные условия появления у людей такого патологического состояния и найти адекватные способы лечения, пишет SWI Голос П. Р. (имя редакции известно) сразу срывается при воспоминании о том, с чего все начиналось. Прошло три года с тех пор, как он сумел преодолеть состояние эмоционального выгорания, но любой рассказ об том времени вызывает у него целую волну тягостных воспоминаний. Отец двоих детей и уроженец Швеции, проживший в Швейцарии более 20-ти лет, он работал на должности торгового представителя в компании по производству медицинских приборов, как вдруг у него началась постоянная бессонница.



«Это был первый звонок. И произошло это приблизительно за год до кульминации кризиса»,− рассказал он в интервью Швейцарскому международному радио SWI swissinfo.ch. Полгода спустя у него резко упала трудовая мотивация. «Я помню, что в конце лета был на отраслевой конференции и ощущал там свою полную потерянность. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Потом я стал сторониться друзей и родственников, и даже незначительные повседневные проблемы превращались в неразрешимые».



Он обратился к психиатру, который поинтересовался, не возникают ли у него мысли о самоубийстве. П. Р. сказал, что об этом он не думает, но чувствует нервное перенапряжение и утрату контроля над собой. Он взял короткий отпуск, но потом, вернувшись к работе, в итоге оказался на грани коллапса. Пеер обратился в отделение неотложной помощи. «Ты настолько страдаешь от стресса и бессонницы, что уже не веришь в свою способность элементарно выжить», — говорит он.



Какое определение дать выгоранию?



Сомнений в том, что он пережил профессионально обусловленное эмоциональное выгорание, у него не было. А вот у медицинского сообщества Швейцарии таких сомнений полно, по меньшей мере полной ясности и единства мнений относительно значения, причин и лечения этого состояния у него до сих пор нет. «Считается, что от работы нельзя заболеть. Поэтому в Швейцарии большинстве случаев предпочитают говорить о некой форме депрессии», — говорит П. Р.



Профессионально обусловленный синдром эмоционального выгорания (СЭВ) признается в качестве профзаболевания как минимум в девяти европейских странах, включая Францию, Швецию и Нидерланды. Согласно данным ряда опросов в Соединенных Штатах 77% респондентов из числа наёмных работников показали, что они уже пережили ту или иную форму СЭВ. Собственно основные споры сейчас ведутся на счет того, что это такое: заболевание или просто преходящий, временный эмоциональный срыв.



По мнению одного из ведущих американских психиатров_ «патологизация обыкновенных сложностей повседневной жизни ведет к инфляции самого явления СЭВ, и этак мы любую кратковременную грусть или тоску будем объявлять болезнью, что есть совершенно неправильный подход». Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), штаб-квартира которой находится в Женеве, сообщила о внесении профессионального синдрома эмоционального выгорания в пересмотренный вариант Международной классификации болезней (МКБ-11 или ICD-11), в некотором смысле повысив «состояние истощения» до статуса «синдрома, возникающего в результате хронического стресса на рабочем месте».



Мнимая болезнь – мнимые больные?



Но поскольку в СМИ создалась настоящая неразбериха в толковании этого термина, ВОЗ выпустила затем разъяснения для средств массовой информации, указав, что СЭВ вовсе не является болезнью, как о том сообщали масс-медиа, и что это скорее «отрицательно влияющий на состояние здоровья фактор, связанный со сферой профессиональной занятости». Это определение стало очень важной поправкой, в том числе и для Швейцарии, ведь признание профессионального выгорания в качестве болезни оказало бы здесь заметное влияние на приоритеты и ориентиры в деятельности компаний обязательного медицинского страхования (ОМС).



В парламенте Швейцарии накануне обсуждался вопрос признания СЭВ в качестве профессионального заболевания, и если бы такое решение было принято (а оно принято в итоге не было), то тогда страховые кассы ОМС были обязаны покрывать в рамках индивидуальных тарифно-страховых планов расходы на терапию и лечение состояния СЭВ. Отказавшись признать СЭВ профессиональным заболеванием, парламент в очередной раз, по сути, пошел на поводу у касс ОМС. Доктор Барбара Хохштрассер (Barbara Hochstrasser) позитивно оценивает политику ВОЗ в этой области. Сама она по специализации психиатр и недавно приступила к пробной реализации терапевтической программы лечения СЭВ в частной Meiringen Clinic, в одной из десяти крупных клиник Швейцарии, занимающихся лечением этого синдрома.



С ее точки зрения, СЭВ следует дефинировать как «состояние полного истощения, возникающее на рабочем месте вследствие хронического стресса. Это не болезнь, но фактор риска, который может вести к возникновению других психосоматических расстройств и психических заболеваний, например, депрессии». При этом страдание больных есть вещь реальная, а потому такие люди безусловно нуждаются в профессиональном лечении. Состояние истощения, возникающее от эмоционального выгорания, является «фундаментальным» состоянием, требующим длительной терапии, коль скоро медикаментозное лечение результатов здесь не даёт».



Учиться быть здоровым



В рамках дебатов в парламенте Швейцарии на первом месте обсуждались вопросы о влиянии рабочей обстановки на эмоциональное состояние сотрудников и о том, в какой степени работодатель может быть ответственным за проявление синдрома профессионального выгорания. Многие депутаты доказывали, что версия о причинно-следственной связи между выгоранием и профессиональной деятельностью является трудно доказуемой, ведь зачастую здесь присутствуют и иные внешние причины выгорания, включая личностные факторы.



Барбара Хохштрассер считает, что свою роль в проявлении СЭВ безусловно играют не только большой объем работы, но и постоянный контроль со стороны начальников, отсутствие адекватной системы мотивации и поощрений, а также негативная командная динамика. У нее нет никаких сомнений в том, что одной из причин роста числа пациентов, страдающих от профессионального выгорания, является современная культура труда с его «постоянной оптимизацией», а также вечные требования к работникам в плане повышение степени их готовности идти на работу в условиях «повышенной гибкости трудового графика», а также их постоянной доступности даже в выходные.



Клаудия Крааз (Claudia Kraaz) много лет проработала в сфере глобальных коммуникаций в Credit Suisse и сейчас является профессиональным коучем в области методик управления стрессом. Она говорит, что работодатели могли бы прилагать больше усилий для предотвращения профессионального выгорания своих сотрудников, включая проведение тренингов на тему психологической устойчивости руководящих кадров и поиска оптимальных способов общения руководящих менеджеров со своими подчиненными. По ее мнению, «работать надо, чтобы жить, в противном случае человек становится потенциальной жертвой СЭВ».



Иногда лучше ничего не делать



Барбара Хохштрассер согласна с этим мнением. «Перфекционисты подвержены более высокому риску заболеть СЭВ. Это очевидно». Сверхурочная работа не внове для Швейцарии, но ее спасает тот факт, что на фоне других европейских стран она известна своим высоким качеством жизни и отдыха. И все равно, «в Швейцарии не любят неудачников», говорит К. Крааз, отмечая, что «другие страны занимают в этом отношении более толерантную позицию и даже рассматривают неудачу как начало новых возможностей. Здесь же считается, что всё необходимо делать сразу правильно и на тысячу процентов. Нас так воспитывают. Одна неудача моментально становится проблемой».



П. Р. добавляет, что «эффективность и результативность труда в Швейцарии имеет очень большое значение. Время здесь терять нельзя. Здесь не до чувств. Ты тут как белка в колесе. А как только на тебя навесили клеймо неудачника, пощады не жди». Несколько видных представителей общественности Швейцарии, такие как депутат Швейцарской народной партии (SVP) Натали Рикли (Natalie Rickli), тоже стали жертвами СЭВ. Ее история широко освещалась прессой, что способствовало росту степени осведомленности населения об опасностях СЭВ.



Сейчас по всей стране открываются одна за одной клиники терапии, диагностики и лечения синдрома профессионального и эмоционального выгорания, появляются консультанты и группы поддержки по вопросам достижения баланса между трудом и отдыхом. Но имеет ли смысл пройти курс лечения, а затем вернуться к повседневной жизни? Нет, говорит К. Крааз. «Возвратиться к той же рабочей рутине значит вновь попасть в ту же ловушку. Лучше некоторое время вообще ничего не делать. Выделите себе один день в две недели, проснитесь, прислушайтесь к себе, к своему самочувствию, и просто проживите этот день, ничего не планируя». Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, здоровье Ключевые слова: лечение, психика — статья прочитана 161 раз Комментарии