Загрузка... На Западе восхитились красотой россиянок в Крыму 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Мальгавко



Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей, сообщает



Мероприятие было посвящено пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В нем участвовали около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Кроме того, бал посетили атташе 15 стран.



Фотографии нарядно одетых гостей поразили читателей. Многие пользователи признались, что для них вид стройных девушек без татуировок стал глотком свежего воздуха.



"Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", — написал lives matter.



© РИА Новости / Алексей Мальгавко Участники VI Международного Большого Севастопольского офицерского бала на площади Михайловской Береговой батареи



"Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, — не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", — отметил Mzungu.



"Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин", — считает SGinNC. Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей, сообщает РИА Новости Мероприятие было посвящено пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В нем участвовали около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Кроме того, бал посетили атташе 15 стран.Фотографии нарядно одетых гостей поразили читателей. Многие пользователи признались, что для них вид стройных девушек без татуировок стал глотком свежего воздуха."Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", — написал lives matter."Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных, — не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", — отметил Mzungu."Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин", — считает SGinNC. Загрузка... РИА Новости Категории: общество Ключевые слова: СМИ, запад, Крым, девушки — статья прочитана 124 раза Комментарии