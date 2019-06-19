Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
«Но (они. — RT) сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — сказал Порошенко в интервью порталу Glavcom. Его слова приводит РИА Новости.
Бывший президент отметил, что не хотел бы давать советы действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако предположил, что «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России следует брать в расчёт.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече. По его словам, он начнёт с того, что «Донбасс и Крым — это Украина».
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Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что новые киевские власти могут отказаться от претензий на Крым в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.
«Порошенко выдумывает себе поводы, чтобы стать привлекательным для определённой части избирателей. Зеленский поводов для подобных заявлений не давал. Речь совсем не идёт об обмене одной проблемы на решение другой», — заявил Дудчак.
По его словам, подобные заявления Порошенко делает в рамках предвыборной кампании, в которой он пытается удержать свой электорат.
«Избиратели хотели бы видеть изменение политики, они голосовали за изменение политики. У Порошенко есть свои избиратели, и на этом поле он пытается закрепиться», — добавил эксперт.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым. По словам политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
* * *
Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что новые киевские власти могут отказаться от претензий на Крым в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.
«Порошенко выдумывает себе поводы, чтобы стать привлекательным для определённой части избирателей. Зеленский поводов для подобных заявлений не давал. Речь совсем не идёт об обмене одной проблемы на решение другой», — заявил Дудчак.
По его словам, подобные заявления Порошенко делает в рамках предвыборной кампании, в которой он пытается удержать свой электорат.
«Избиратели хотели бы видеть изменение политики, они голосовали за изменение политики. У Порошенко есть свои избиратели, и на этом поле он пытается закрепиться», — добавил эксперт.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым. По словам политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.