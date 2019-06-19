Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.



«Но (они. —



Бывший президент отметил, что не хотел бы давать советы действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако предположил, что «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России следует брать в расчёт. Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.«Но (они. — RT ) сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — сказал Порошенко в интервью порталу Glavcom. Его слова приводит РИА Новости.Бывший президент отметил, что не хотел бы давать советы действующему главе государства Владимиру Зеленскому, однако предположил, что «зашкаливающие риски и угрозы» со стороны России следует брать в расчёт.



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Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал



«Порошенко выдумывает себе поводы, чтобы стать привлекательным для определённой части избирателей. Зеленский поводов для подобных заявлений не давал. Речь совсем не идёт об обмене одной проблемы на решение другой», — заявил Дудчак.



По его словам, подобные заявления Порошенко делает в рамках предвыборной кампании, в которой он пытается удержать свой электорат.



«Избиратели хотели бы видеть изменение политики, они голосовали за изменение политики. У Порошенко есть свои избиратели, и на этом поле он пытается закрепиться», — добавил эксперт.



Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым. По словам политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.



Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече. По его словам, он начнёт с того, что «Донбасс и Крым — это Украина».* * *Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что новые киевские власти могут отказаться от претензий на Крым в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.«Порошенко выдумывает себе поводы, чтобы стать привлекательным для определённой части избирателей. Зеленский поводов для подобных заявлений не давал. Речь совсем не идёт об обмене одной проблемы на решение другой», — заявил Дудчак.По его словам, подобные заявления Порошенко делает в рамках предвыборной кампании, в которой он пытается удержать свой электорат.«Избиратели хотели бы видеть изменение политики, они голосовали за изменение политики. У Порошенко есть свои избиратели, и на этом поле он пытается закрепиться», — добавил эксперт.Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко допустил отказ новых киевских властей от претензий на Крым. По словам политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на разрешение конфликта в Донбассе.Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Заявление, Крым, донбасс, Порошенко География: Украина — статья прочитана 108 раз Комментарии