Кальюлайд посоветовала эстонским шахтерам и энергетикам искать новую работу 🔊 Воспроизвести Источник изображения: err.ee



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рекомендовала шахтерам и энергетикам искать новую работу в связи с планируемыми сокращениями в топливно-энергетическом комплексе. Об этом она рассказала изданию «Северное побережье» по итогам переговоров с представителями профсоюзов в Нарве, сообщает



«Мы ищем решения для будущего, а не плату за продление прошлого. Нет смысла прятать голову в песок и надеяться, что цена на выброс углекислого газа [в ЕС] опять упадет до пяти-шести евро», — заявила Кальюлайд.



По ее словам, возможное сокращение 1300 рабочих мест шахтеров и энергетиков может стать угрозой, к которой государство должно быть готово. Президент призвала найти способы, при которых переход сокращаемых рабочих в другие сектора экономики стал бы более быстрым.



Компания Eesti Energia из-за ухудшения рыночной конъюнктуры может отправить в вынужденные отпуска порядка 1300 сотрудников. Член правления компании Райне Пайо связывает это с ростом объемов импорта электроэнергии из России и с увеличением цены на выброс углекислого газа в ЕС. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рекомендовала шахтерам и энергетикам искать новую работу в связи с планируемыми сокращениями в топливно-энергетическом комплексе. Об этом она рассказала изданию «Северное побережье» по итогам переговоров с представителями профсоюзов в Нарве, сообщает Рубалтик «Мы ищем решения для будущего, а не плату за продление прошлого. Нет смысла прятать голову в песок и надеяться, что цена на выброс углекислого газа [в ЕС] опять упадет до пяти-шести евро», — заявила Кальюлайд.По ее словам, возможное сокращение 1300 рабочих мест шахтеров и энергетиков может стать угрозой, к которой государство должно быть готово. Президент призвала найти способы, при которых переход сокращаемых рабочих в другие сектора экономики стал бы более быстрым.Компания Eesti Energia из-за ухудшения рыночной конъюнктуры может отправить в вынужденные отпуска порядка 1300 сотрудников. Член правления компании Райне Пайо связывает это с ростом объемов импорта электроэнергии из России и с увеличением цены на выброс углекислого газа в ЕС. rubaltic.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: президент, энергетика, шахтеры География: Эстония — статья прочитана 59 раз Комментарии