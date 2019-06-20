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Кальюлайд посоветовала эстонским шахтерам и энергетикам искать новую работу
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рекомендовала шахтерам и энергетикам искать новую работу в связи с планируемыми сокращениями в топливно-энергетическом комплексе. Об этом она рассказала изданию «Северное побережье» по итогам переговоров с представителями профсоюзов в Нарве, сообщает Рубалтик.
«Мы ищем решения для будущего, а не плату за продление прошлого. Нет смысла прятать голову в песок и надеяться, что цена на выброс углекислого газа [в ЕС] опять упадет до пяти-шести евро», — заявила Кальюлайд.
По ее словам, возможное сокращение 1300 рабочих мест шахтеров и энергетиков может стать угрозой, к которой государство должно быть готово. Президент призвала найти способы, при которых переход сокращаемых рабочих в другие сектора экономики стал бы более быстрым.
Компания Eesti Energia из-за ухудшения рыночной конъюнктуры может отправить в вынужденные отпуска порядка 1300 сотрудников. Член правления компании Райне Пайо связывает это с ростом объемов импорта электроэнергии из России и с увеличением цены на выброс углекислого газа в ЕС.
rubaltic.ru
Ключевые слова: президент, энергетика, шахтеры
География: Эстония
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