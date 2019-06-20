США готовы помочь диалогу Еревана и Баку по карабахскому урегулированию 🔊 Воспроизвести © РИА Новости Ситуация в зоне карабахского конфликта. Архивное фото



США продолжат поощрять диалог между Арменией и Азербайджаном по вопросу карабахского урегулирования, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в связи с предстоящими в Вашингтоне переговорами глав МИД, сообщает



"Жду встреч с главами министерств иностранных дел Армении и Азербайджана позднее на этой неделе, чтобы поощрить продолжающийся между ними диалог", - написал Болтон в своем аккаунте в Twitter.



По его словам, США "готовы оказать помощь в продвижении мира в регионе". США продолжат поощрять диалог между Арменией и Азербайджаном по вопросу карабахского урегулирования, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в связи с предстоящими в Вашингтоне переговорами глав МИД, сообщает РИА Новости "Жду встреч с главами министерств иностранных дел Армении и Азербайджана позднее на этой неделе, чтобы поощрить продолжающийся между ними диалог", - написал Болтон в своем аккаунте в Twitter.По его словам, США "готовы оказать помощь в продвижении мира в регионе". Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отправится в Вашингтон, где запланирована его встреча с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым для обсуждения вопроса карабахского урегулирования.



Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.



С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров. ria.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: конфликт, Азербайджан, Армения, Карабах, урегулирование — статья прочитана 99 раз Комментарии