Проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова

В поддержку такого решения на сессии Харьковского горсовета проголосовали 59 депутатов, против – 13.
Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс-Украина в среду, 19 июня.
Отмечается, что в поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против – 13.
Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице от ул. Рымарская до ул. Клочковская.
Как известно, проспект маршала Жукова был переименован в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко 2016 году.
Но 9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что готов удовлетворить петиции харьковчан о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.
В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предостерег Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр заявил, что поставит на голосование горсовета петицию.
20 мая в Харькове устроили митинг против возвращения проспекту Григоренко имени Жукова. На акцию пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли столкновения.
Но 9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что готов удовлетворить петиции харьковчан о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.
В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предостерег Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр заявил, что поставит на голосование горсовета петицию.
20 мая в Харькове устроили митинг против возвращения проспекту Григоренко имени Жукова. На акцию пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли столкновения.