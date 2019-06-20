Загрузка... Проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова 🔊 Воспроизвести Фото: KHARKIV Today Заседание Харьковского горсовета



В поддержку такого решения на сессии Харьковского горсовета проголосовали 59 депутатов, против – 13.



Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение. Об этом сообщает



Отмечается, что в поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против – 13.



Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице от ул. Рымарская до ул. Клочковская. В поддержку такого решения на сессии Харьковского горсовета проголосовали 59 депутатов, против – 13.Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс-Украина в среду, 19 июня.Отмечается, что в поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против – 13.Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице от ул. Рымарская до ул. Клочковская. Как известно, проспект маршала Жукова был переименован в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко 2016 году.



Но 9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что готов удовлетворить петиции харьковчан о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.



В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предостерег Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр заявил, что поставит на голосование горсовета петицию.



20 мая в Харькове устроили митинг против возвращения проспекту Григоренко имени Жукова. На акцию пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли столкновения. Загрузка... korrespondent.net Категории: общество, история Ключевые слова: улицы, переименование, мэрия География: Украина, Харьков — статья прочитана 112 раз Комментарии