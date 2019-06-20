Главная >> Новости >> общество, история >> Проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова
Загрузка...

Проспекту в Харькове вернули имя маршала Жукова

Фото: KHARKIV Today Заседание Харьковского горсовета


В поддержку такого решения на сессии Харьковского горсовета проголосовали 59 депутатов, против – 13.

Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс-Украина в среду, 19 июня.

Отмечается, что в поддержку такого решения на сессии в среду проголосовали 59 депутатов, против – 13.

Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице от ул. Рымарская до ул. Клочковская.
Как известно, проспект маршала Жукова был переименован в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко 2016 году.

Но 9 мая мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что готов удовлетворить петиции харьковчан о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

В свою очередь, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предостерег Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр заявил, что поставит на голосование горсовета петицию.

20 мая в Харькове устроили митинг против возвращения проспекту Григоренко имени Жукова. На акцию пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли столкновения.
Загрузка...
korrespondent.net
Категории: общество, история
Ключевые слова: улицы, переименование, мэрия
География: Украина, Харьков
статья прочитана 112 раз
добавлена сегодня, 20 июня, 08:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка