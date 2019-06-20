Мэрия Вильнюса предоставила гарантию в 26 млн евро на обновление освещения города 🔊 Воспроизвести



В среду Вильнюсский городской совет предоставил гарантию в 25,97 млн евро находящемуся в его управлении предприятию Vilniaus apsvietimas, которое возьмет кредит для модернизации уличного освещения.



Гарантии потребовал Европейский инвестиционный банк, обещающий предоставить 21,6 млн евро кредит на срок до 15 лет.



Директор администрации самоуправления Повилас Подярскис сказал, что 120%-процентная гарантия обеспечения кредита - это минимальное требование этого партнера муниципалитета, который финансирует и другие проекты в столице.



"В данный момент модернизация уже идет, предприятие договорилось с Европейским инвестиционным банком о получении кредита, и далее успешно будет работать", – заявил на заседании совета директор департамента городского хозяйства и транспорта Вильнюсского муниципалитета Виргиниюс Паужа.



П. Подярскис сообщил BNS, что проект планируется завершить до конца 2021 года.



Руководство Vilniaus apsvietimas ранее сообщало, что почти на 16 млн евро планируется приобрести новые уличные LED-фонари и систему управления ими. Также планируется отказаться от используемых сейчас около 46 тыс. фонарей.



Подсчитано, что новая система в год позволит экономить около 11,7 млн киловатт-часов энергии или более чем 1 млн евро в год. В среду Вильнюсский городской совет предоставил гарантию в 25,97 млн евро находящемуся в его управлении предприятию Vilniaus apsvietimas, которое возьмет кредит для модернизации уличного освещения.Гарантии потребовал Европейский инвестиционный банк, обещающий предоставить 21,6 млн евро кредит на срок до 15 лет.Директор администрации самоуправления Повилас Подярскис сказал, что 120%-процентная гарантия обеспечения кредита - это минимальное требование этого партнера муниципалитета, который финансирует и другие проекты в столице."В данный момент модернизация уже идет, предприятие договорилось с Европейским инвестиционным банком о получении кредита, и далее успешно будет работать", – заявил на заседании совета директор департамента городского хозяйства и транспорта Вильнюсского муниципалитета Виргиниюс Паужа.П. Подярскис сообщил BNS, что проект планируется завершить до конца 2021 года.Руководство Vilniaus apsvietimas ранее сообщало, что почти на 16 млн евро планируется приобрести новые уличные LED-фонари и систему управления ими. Также планируется отказаться от используемых сейчас около 46 тыс. фонарей.Подсчитано, что новая система в год позволит экономить около 11,7 млн киловатт-часов энергии или более чем 1 млн евро в год. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: финансирование, столица, освещение, реконструкция География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 112 раз Комментарии