Литовские депутаты присоединились к фракциям Европарламента 🔊 Воспроизвести



Бывшая депутат сейма Литвы Аушра Мальдейкене, избранная избранная в Европарламент по списку комитета, присоединится к фракции Европейской народной партии (ЕНП).



"Сегодня я получила подтверждение, что они меня приняли, и я буду работать в группе ЕНП", – сказала в среду BNS А. Мальдейкене.



"Все, кто читал мои книги, знает, что я классический христианский демократ", – добавила она.



Она также сказала, что не намерена вступать в литовскую партию Союз Отечества - Литовские христианские демократы.



Политик сообщила, что в качестве постоянного члена будет работать в Комитете по экономике и монетарной политике, а в качестве временного члена - в Комитете по бюджету ЕП.



В группе ЕНП будет наибольшее количество европарламентариев из Литвы. В нее также войдут консерваторы Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис и Раса Юкнявичене. Бывшая депутат сейма Литвы Аушра Мальдейкене, избранная избранная в Европарламент по списку комитета, присоединится к фракции Европейской народной партии (ЕНП)."Сегодня я получила подтверждение, что они меня приняли, и я буду работать в группе ЕНП", – сказала в среду BNS А. Мальдейкене."Все, кто читал мои книги, знает, что я классический христианский демократ", – добавила она.Она также сказала, что не намерена вступать в литовскую партию Союз Отечества - Литовские христианские демократы.Политик сообщила, что в качестве постоянного члена будет работать в Комитете по экономике и монетарной политике, а в качестве временного члена - в Комитете по бюджету ЕП.В группе ЕНП будет наибольшее количество европарламентариев из Литвы. В нее также войдут консерваторы Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис и Раса Юкнявичене. Во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса будут работать два делегата Литовского союза крестьян и зеленых – Бронис Ропе и Стасис Якялюнас.



Во фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов войдут два социал-демократа – Вилия Блинкявичюте и Юозас Олякас.



Два литовца также подключатся к фракции Альянса либералов и демократов за Европу, это ранее работавшие в этой группе лидер Партии труда Виктор Успасских и представитель Литовского либерального движения Пятрас Ауштрявичюс.



Председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских земель Вальдемар Томашевский продолжит работу во фракции Европейских консерваторов и реформистов, десять лет назад он был одним из учредителей этой политической группы.



ЕП нового созыва приступит к работе 2 июля. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Европарламент, депутаты, фракции География: Литва — статья прочитана 84 раза Комментарии