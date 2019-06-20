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Литовские депутаты присоединились к фракциям Европарламента



Бывшая депутат сейма Литвы Аушра Мальдейкене, избранная избранная в Европарламент по списку комитета, присоединится к фракции Европейской народной партии (ЕНП).

"Сегодня я получила подтверждение, что они меня приняли, и я буду работать в группе ЕНП", – сказала в среду BNS А. Мальдейкене.

"Все, кто читал мои книги, знает, что я классический христианский демократ", – добавила она.

Она также сказала, что не намерена вступать в литовскую партию Союз Отечества - Литовские христианские демократы.

Политик сообщила, что в качестве постоянного члена будет работать в Комитете по экономике и монетарной политике, а в качестве временного члена - в Комитете по бюджету ЕП.

В группе ЕНП будет наибольшее количество европарламентариев из Литвы. В нее также войдут консерваторы Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис и Раса Юкнявичене.
Во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса будут работать два делегата Литовского союза крестьян и зеленых – Бронис Ропе и Стасис Якялюнас.

Во фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов войдут два социал-демократа – Вилия Блинкявичюте и Юозас Олякас.

Два литовца также подключатся к фракции Альянса либералов и демократов за Европу, это ранее работавшие в этой группе лидер Партии труда Виктор Успасских и представитель Литовского либерального движения Пятрас Ауштрявичюс.

Председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских земель Вальдемар Томашевский продолжит работу во фракции Европейских консерваторов и реформистов, десять лет назад он был одним из учредителей этой политической группы.

ЕП нового созыва приступит к работе 2 июля.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Европарламент, депутаты, фракции
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 июня, 13:30

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