Кабмин Литвы одобрил цель ЕС отказаться от выбросов углекислого газа к 2050 году 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство решило присоединиться к инициативе Европейских стран и перейти к нейтральной для климата экономике к 2050 году, невзирая на возможные вызовы хозяйству страны.



Кабинет министров принял это решение за день до саммита ЕС, на котором будет решаться вопрос о возможности обязать к 2050 году снизить до нуля количество газов, вызывающих парниковый эффект.



Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал на правительственном совещании, что это предложения поддержали уже 22 государства Европы.



Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс предупредил, что реорганизация экономики может значительно повлиять на промышленные города, такие, как Йонава, Акмене, Мажейкяй.



Он обратил внимание на то, что вклад обрабатывающей промышленности в экономику Литвы больше, чем в большинстве других европейских стран, поэтому с целью достижения общих целей следует оценить и уровень развития страны. В среду литовское правительство решило присоединиться к инициативе Европейских стран и перейти к нейтральной для климата экономике к 2050 году, невзирая на возможные вызовы хозяйству страны.Кабинет министров принял это решение за день до саммита ЕС, на котором будет решаться вопрос о возможности обязать к 2050 году снизить до нуля количество газов, вызывающих парниковый эффект.Министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка сказал на правительственном совещании, что это предложения поддержали уже 22 государства Европы.Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс предупредил, что реорганизация экономики может значительно повлиять на промышленные города, такие, как Йонава, Акмене, Мажейкяй.Он обратил внимание на то, что вклад обрабатывающей промышленности в экономику Литвы больше, чем в большинстве других европейских стран, поэтому с целью достижения общих целей следует оценить и уровень развития страны. "Перед тем, как намечать общие цели, нужно иметь в виду специфическую ситуацию в странах-членах ЕС в промышленной сфере, поэтому и обязательства не могут быть одинаковыми, они должны быть диверсифицированы и оценены с учетом уровня промышленного развития государств-членов", – сказал В. Синкявичюс.



Некоторые литовские фермеры и перевозчики опасаются того, что меры по сокращению выбросов углекислого газа могут подорвать их конкурентоспособность, если не будет достаточной трансформации экономики.



Для того, чтобы устранить загрязняющие выбросы, страны должны больше инвестировать в технологии сбора и хранения углекислого газа, в электрификацию и альтернативы ископаемым видам топлива, а также поощрять потребителей менять свои привычки.



Беспокойство по поводу затрат



Литовские фермеры и перевозчики согласны с тем, что выбросы углекислого газа следует сокращать, но предупреждают, что реорганизация потребует больших инвестиций.



Вице-председатель Литовского фермерского союза Раймундас Якнявичюс сказал, что будет сложно обеспечить, чтобы энергия для обработки земли, ухода за урожаем и его сбором получалась без выбросов CO2.



"Я не вижу возможностей, не представляю, как можно это реализовать к 2050 году. Чтобы заменить весь технический парк потребуется ни одно десятилетие", – сказал он BNS.



По его словам, в данный момент пока не создано технологий, которые бы полностью заменили дизельное топливо.



"Мощный комбайн за день потребляет более полутоны горючего. Это очень большое количество энергии. Не создана технология, которая бы позволяла произвести такие аккумуляторы, позволяющие работать в сходном временном режиме", – сказал Р. Юкнявичюс.



"Мы понимаем, что нужно двигаться в направлении того, чтобы планета не продолжала перегреваться, поскольку по причине климатических изменений сельское хозяйство очень пострадает. С другой стороны, а призвание политиков ставить цели, а реализовывать их не так просто", – добавил он.



Представители национальной ассоциации автоперевозчиков Linava говорят, что с целью сокращения выбросов углекислого газа в Литве необходимо развивать инфраструктуру, которая бы позволила использовать газ, а в будущем – водород.



"Хотя у нас есть газовый терминал, у нас нет заправок, на которых можно было бы заправлять грузовики. И в некоторые города Европы дизельные грузовики не допускаются, поэтому мы теряем часть рынка", – сказал BNS секретарь Linava по транспортной политике Томас Гаруолис.



"Следующий этап – водородные грузовики. Газ должен заменить водород. Если это произойдет, то можно добиться того, что в тяжелом транспорте будут эти нулевые требования выбросов. Для нас, как государства очень важно шагать вместе с изменениями. Если где-то проиграем, останемся в стороне", – сказал он.



Самым активным сторонником цели климатических изменений является Франйия, ее после долгих дискуссий, поддержала и Германия.



Страны Восточной Европы во главе с Польшей не хотят брать обязательство по снижению выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, если не будет поддержки реформы экономики, зависимой от угля.



Климатологи говорят, что по причине климатических изменений летом в Литве волны жары становятся все чаще и интенсивнее, меняется характер осадков – чаще встречаются ливни и периоды засухи после них, чаще бывают смерчи. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: правительство, климат, расходы География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии