Премьер Литвы призывает не спешить подписывать коалиционное соглашение 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в среду призвал партнеров не спешить подписывать договор о правящей коалиции, хотя это можно сделать еще на этой неделе.



По его словам, для подписания договора еще есть время до инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы, которая состоится 12 июля.



"По оптимистичным прогнозам, что даже на этой неделе, но я считаю, что нет большой спешки, у нас есть время до 12 июля, возможно немного раньше, чтобы после присяги нового президента уже можно было констатировать факт, если есть правящая коалиция, сколько человек в нее входят, и что эта правящая коалиция может обладать действенным правительством", – сказал премьер журналистам в среду.



Он отметил, что "не следует прыгать выше головы", чтобы коалиционное соглашение было подписано как можно раньше.



С. Сквярнялис также сказал, что под коалиционным соглашением должен подписаться каждый участвующий в ней член сейма.



"То, что будет подписано, нужно будет реализовать, а для реализации нужно будет и кнопки в сейме нажимать", – сказал глава Кабмина.



Сейчас переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), партия "Порядок и справедливость" (ПС) и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в среду призвал партнеров не спешить подписывать договор о правящей коалиции, хотя это можно сделать еще на этой неделе.По его словам, для подписания договора еще есть время до инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы, которая состоится 12 июля."По оптимистичным прогнозам, что даже на этой неделе, но я считаю, что нет большой спешки, у нас есть время до 12 июля, возможно немного раньше, чтобы после присяги нового президента уже можно было констатировать факт, если есть правящая коалиция, сколько человек в нее входят, и что эта правящая коалиция может обладать действенным правительством", – сказал премьер журналистам в среду.Он отметил, что "не следует прыгать выше головы", чтобы коалиционное соглашение было подписано как можно раньше.С. Сквярнялис также сказал, что под коалиционным соглашением должен подписаться каждый участвующий в ней член сейма."То, что будет подписано, нужно будет реализовать, а для реализации нужно будет и кнопки в сейме нажимать", – сказал глава Кабмина.Сейчас переговоры о правящей коалиции ведут Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), Литовская социал-демократическая трудовая партия (ЛСДТП), партия "Порядок и справедливость" (ПС) и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии