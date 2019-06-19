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Кабмин предлагает унифицировать требования для всех поступающих в высшие школы
В среду правительство Литвы выдвинуло парламенту поправки к законам, которые призваны унифицировать требования приема во все высшие школы, и предусматривают исключения только в отношении будущих студентов, отделений, связанных с искусством.
Для поступающих сейчас на финансируемые государством и не финансируемые места для обучения применяются разные требования при поступлении.
К претендующим на госфинансирование требования выше – они должны сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости.
Между тем, желающие платить за обучение будущие студенты могут сдавать только один экзамен.
Если это предложение найдет поддержку в сейме, поступающие в высшие школы должны будут сдавать три экзамена – по литовскому языку и литературе, математике и один предмет на свободный выбор.
Для поступающих на обучение, связанное с искусством, предусмотрено исключение – им не нужно будет сдавать экзамен по математике.
"Унификация критериев приема поднимет для всех поступающих те же качественные требования, независимо от характера финансирования. Это будет академически и социальной правильный шаг, который создаст возможности для более качественной работы как для студентов, так и для преподавателей", – сказал выдвинувший поправки министр образования Альгирдас Монкявичюс.
Правительство предлагает ввести изменения с 2021 года. metais.
Категории: образование
Ключевые слова: правительство, вузы, экзамены
География: Литва
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