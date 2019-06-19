Кабмин предлагает унифицировать требования для всех поступающих в высшие школы 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы выдвинуло парламенту поправки к законам, которые призваны унифицировать требования приема во все высшие школы, и предусматривают исключения только в отношении будущих студентов, отделений, связанных с искусством.



Для поступающих сейчас на финансируемые государством и не финансируемые места для обучения применяются разные требования при поступлении.



К претендующим на госфинансирование требования выше – они должны сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости.



Между тем, желающие платить за обучение будущие студенты могут сдавать только один экзамен.



Если это предложение найдет поддержку в сейме, поступающие в высшие школы должны будут сдавать три экзамена – по литовскому языку и литературе, математике и один предмет на свободный выбор.



Для поступающих на обучение, связанное с искусством, предусмотрено исключение – им не нужно будет сдавать экзамен по математике.



"Унификация критериев приема поднимет для всех поступающих те же качественные требования, независимо от характера финансирования. Это будет академически и социальной правильный шаг, который создаст возможности для более качественной работы как для студентов, так и для преподавателей", – сказал выдвинувший поправки министр образования Альгирдас Монкявичюс.



Правительство предлагает ввести изменения с 2021 года. metais. В среду правительство Литвы выдвинуло парламенту поправки к законам, которые призваны унифицировать требования приема во все высшие школы, и предусматривают исключения только в отношении будущих студентов, отделений, связанных с искусством.Для поступающих сейчас на финансируемые государством и не финансируемые места для обучения применяются разные требования при поступлении.К претендующим на госфинансирование требования выше – они должны сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости.Между тем, желающие платить за обучение будущие студенты могут сдавать только один экзамен.Если это предложение найдет поддержку в сейме, поступающие в высшие школы должны будут сдавать три экзамена – по литовскому языку и литературе, математике и один предмет на свободный выбор.Для поступающих на обучение, связанное с искусством, предусмотрено исключение – им не нужно будет сдавать экзамен по математике."Унификация критериев приема поднимет для всех поступающих те же качественные требования, независимо от характера финансирования. Это будет академически и социальной правильный шаг, который создаст возможности для более качественной работы как для студентов, так и для преподавателей", – сказал выдвинувший поправки министр образования Альгирдас Монкявичюс.Правительство предлагает ввести изменения с 2021 года. metais. BNS Категории: образование Ключевые слова: правительство, вузы, экзамены География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии