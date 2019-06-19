Экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку не сдало более 6% выпускников школ 🔊 Воспроизвести Visaginietis.lt



Экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе в этом году не сдали 6,5% выпускников школ Литвы.



Как сообщает Национальный экзаменационный центр, этот экзамен в общей сложности сдавало 8352 выпускника.



Его сдали 93,5% выпускников, самый высокий балл за него (9–10 баллов) получили 2,5% выпускников.



Обнародовать результаты государственного экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе намечается 4 июля.



В этом году просьбы о сдаче экзаменов на аттестат зрелости в общей сложности подали 30 тыс. кандидатов. Экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе в этом году не сдали 6,5% выпускников школ Литвы.Как сообщает Национальный экзаменационный центр, этот экзамен в общей сложности сдавало 8352 выпускника.Его сдали 93,5% выпускников, самый высокий балл за него (9–10 баллов) получили 2,5% выпускников.Обнародовать результаты государственного экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе намечается 4 июля.В этом году просьбы о сдаче экзаменов на аттестат зрелости в общей сложности подали 30 тыс. кандидатов. BNS Категории: образование Ключевые слова: литовский язык, Результаты, экзамены География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии