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Экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку не сдало более 6% выпускников школ

Visaginietis.lt


Экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе в этом году не сдали 6,5% выпускников школ Литвы.

Как сообщает Национальный экзаменационный центр, этот экзамен в общей сложности сдавало 8352 выпускника.

Его сдали 93,5% выпускников, самый высокий балл за него (9–10 баллов) получили 2,5% выпускников.

Обнародовать результаты государственного экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе намечается 4 июля.

В этом году просьбы о сдаче экзаменов на аттестат зрелости в общей сложности подали 30 тыс. кандидатов.
BNS
Категории: образование
Ключевые слова: литовский язык, Результаты, экзамены
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 июня, 19:01

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