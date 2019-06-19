|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку не сдало более 6% выпускников школ
Экзамен на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе в этом году не сдали 6,5% выпускников школ Литвы.
Как сообщает Национальный экзаменационный центр, этот экзамен в общей сложности сдавало 8352 выпускника.
Его сдали 93,5% выпускников, самый высокий балл за него (9–10 баллов) получили 2,5% выпускников.
Обнародовать результаты государственного экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе намечается 4 июля.
В этом году просьбы о сдаче экзаменов на аттестат зрелости в общей сложности подали 30 тыс. кандидатов.
Категории: образование
Ключевые слова: литовский язык, Результаты, экзамены
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|