|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
При помощи вспомогательного оплодотворения в Литве родилось больше полтысячи детей – ГБЛ
Путем вспомогательного оплодотворения в Литве за два года родился 521 ребенок, сообщила в среду Государственная больничная касса (ГБЛ).
За период с апреля 2017 года до апреля 2019 года дети родились у 398 женщин. По одному ребенку родилось у 283 пар, двойня родилась у 107 пар, тройня – у восьми пар.
"Отрадно, что с появлением такой возможности в Литве компенсируемыми больничными кассами услугами вспомогательного оплодотворения пользуется все больше людей", – сказала для пресс-релиза заведующая Отделом экспертизы и контроля услуг Дайва Бярукштене.
Подсчитано, что более чем 3,7 тыс. бесплодных людей было предоставлено более 11,5 тыс. различных услуг вспомогательного оплодотворения. Среди этих людей – 1,9 тыс. женщин и почти 1,8 тыс. мужчин.
Компенсируемые услуги вспомогательного оплодотворения бесплодным семьям предоставляют и государственные, и частные лечебные учреждения Литвы, однако частные учреждения должны иметь соответствующие лицензии и договоры с больничными кассами.
Загрузка...
Ключевые слова: дети, оплодотворение, роды
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|