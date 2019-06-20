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При помощи вспомогательного оплодотворения в Литве родилось больше полтысячи детей – ГБЛ



Путем вспомогательного оплодотворения в Литве за два года родился 521 ребенок, сообщила в среду Государственная больничная касса (ГБЛ).

За период с апреля 2017 года до апреля 2019 года дети родились у 398 женщин. По одному ребенку родилось у 283 пар, двойня родилась у 107 пар, тройня – у восьми пар.

"Отрадно, что с появлением такой возможности в Литве компенсируемыми больничными кассами услугами вспомогательного оплодотворения пользуется все больше людей", – сказала для пресс-релиза заведующая Отделом экспертизы и контроля услуг Дайва Бярукштене.

Подсчитано, что более чем 3,7 тыс. бесплодных людей было предоставлено более 11,5 тыс. различных услуг вспомогательного оплодотворения. Среди этих людей – 1,9 тыс. женщин и почти 1,8 тыс. мужчин.

Компенсируемые услуги вспомогательного оплодотворения бесплодным семьям предоставляют и государственные, и частные лечебные учреждения Литвы, однако частные учреждения должны иметь соответствующие лицензии и договоры с больничными кассами.
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BNS
Категории: общество, здоровье, дом и быт
Ключевые слова: дети, оплодотворение, роды
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 июня, 08:30

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