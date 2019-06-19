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На кладбище в Вильнюсе найдены останки последнего партизана А. Крауялис-Сяубунаса



На вильнюсском кладбище Нашлайчю обнаружены останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса. В руках у него был пистолет, сообщил в среду Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.

Личность погибшего в 1965 году партизана подтвердил генетический анализ.

В результате поиска археологов были обнаружены останки еще пяти человек с огнестрельными ранениями.

А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.

Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.

Исследование организовал Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, его осуществил археолог Вильнюсского университета Гинтаутас Велюс.

Результаты археологического исследования будут представлены на пресс-конференции в четверг.

На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.
BNS
Категории: общество, история
Ключевые слова: останки, партизан, идинтефикация
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 июня, 19:30

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