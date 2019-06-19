На кладбище в Вильнюсе найдены останки последнего партизана А. Крауялис-Сяубунаса 🔊 Воспроизвести



На вильнюсском кладбище Нашлайчю обнаружены останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса. В руках у него был пистолет, сообщил в среду Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.



Личность погибшего в 1965 году партизана подтвердил генетический анализ.



В результате поиска археологов были обнаружены останки еще пяти человек с огнестрельными ранениями.



А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.



Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.



Исследование организовал Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, его осуществил археолог Вильнюсского университета Гинтаутас Велюс.



Результаты археологического исследования будут представлены на пресс-конференции в четверг.



На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ. На вильнюсском кладбище Нашлайчю обнаружены останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса. В руках у него был пистолет, сообщил в среду Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.Личность погибшего в 1965 году партизана подтвердил генетический анализ.В результате поиска археологов были обнаружены останки еще пяти человек с огнестрельными ранениями.А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.Исследование организовал Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, его осуществил археолог Вильнюсского университета Гинтаутас Велюс.Результаты археологического исследования будут представлены на пресс-конференции в четверг.На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: останки, партизан, идинтефикация География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии