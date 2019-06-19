|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
На кладбище в Вильнюсе найдены останки последнего партизана А. Крауялис-Сяубунаса
На вильнюсском кладбище Нашлайчю обнаружены останки последнего литовского партизана Антанаса Крауялиса-Сяубунаса. В руках у него был пистолет, сообщил в среду Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.
Личность погибшего в 1965 году партизана подтвердил генетический анализ.
В результате поиска археологов были обнаружены останки еще пяти человек с огнестрельными ранениями.
А. Крауялис-Сяубунас ушел в лес воевать с советскими оккупантами в 1948 году, был партизаном в Аукштайтии. Он застрелился 17 марта 1965 года, когда был окружен сотрудниками КГБ.
Останки А. Крауялиса-Сяубунаса искали несколько десятилетий.
Исследование организовал Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, его осуществил археолог Вильнюсского университета Гинтаутас Велюс.
Результаты археологического исследования будут представлены на пресс-конференции в четверг.
На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.
Ключевые слова: останки, партизан, идинтефикация
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|