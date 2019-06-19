Bloomberg: США готовят санкции против Турции за покупку С-400 🔊 Воспроизвести фотоколаж: Газета 2000



Покупка российских ЗРК С-400 скорее всего обернётся для Анкары санкциями США против турецких оборонных компаний, пишет Bloomberg. На данный момент в Вашингтоне рассматривают три возможных пакета санкций — согласно оценкам, самый радикальный пакет способен обрушить турецкую экономику. Впрочем, отказываться от покупки С-400 Турция не собирается, отмечает издание: некоторые эксперты полагают, что Реджеп Эрдоган намерен убедить Дональда Трампа в том, что эта сделка не является поводом для беспокойства.



Администрация Трампа рассматривает три варианта пакетов санкций против Турции, связанных с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400, сообщает Bloomberg.



Согласно сведениям, полученным изданием из неназванного источника, наиболее радикальный вариант санкций сможет обрушить экономику Турции, уже испытывающую трудности. Администрация Трампа рассматривает три варианта пакетов санкций против Турции, связанных с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400, сообщает Bloomberg.Согласно сведениям, полученным изданием из неназванного источника, наиболее радикальный вариант санкций сможет обрушить экономику Турции, уже испытывающую трудности.



На данный момент наиболее вероятным сценарием является введение штрафных мер против нескольких турецких оборонных компаний: им будет перекрыт доступ к американской финансовой системе. Таким образом, они не смогут приобретать комплектующие американского производства и продавать в США свою продукцию.



Издание сообщает, что после новостей о возможных санкциях курс турецкой лиры упал на 1,5%.



Как пишет Bloomberg, США могут ввести санкции в июле: что касается поставок в Турцию компонентов С-400, то они могут начаться в ближайшее время. Отмечается, что Дональд Трамп не хочет принимать окончательного решения до саммита G20 в Японии, где он, вероятно, встретится с Эрдоганом. Между тем, американский лидер испытывает давление со стороны конгресса, являющегося основным инициатором давления на Турцию, призванного склонить Анкару к разрыву сделки по С-400 и использованию американских ЗРК Patriot.



Несмотря на хорошие личные отношения с Эрдоганом, Трамп в прошлом уже демонстрировал свою решимость наказывать Турцию, отмечает издание: в прошлом году он в два раза повысил пошлины на турецкий металл за отказ Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, а также ввёл санкции против двух турецких чиновников, замешанных в его задержании. В результате Брансон был освобождён, после чего пошлины были аннулированы.



Тем не менее Турция по-прежнему отказывается идти на попятную, отмечает Bloomberg. Согласно мнению ряда экспертов, Эрдоган рассчитывает вбить клин между Трампом и его администрацией, убедив американского президента в том, что покупка Турцией С-400 не является поводом для беспокойства.



Оригинал новости ИноТВ Bloomberg напоминает, что любой из выбранных пакетов санкций станет дополнением к давнему обещанию США заморозить поставки Турции истребителей F-35, в случае если президент Эрдоган оставит в силе договорённости по покупке С-400.На данный момент наиболее вероятным сценарием является введение штрафных мер против нескольких турецких оборонных компаний: им будет перекрыт доступ к американской финансовой системе. Таким образом, они не смогут приобретать комплектующие американского производства и продавать в США свою продукцию.Издание сообщает, что после новостей о возможных санкциях курс турецкой лиры упал на 1,5%.Как пишет Bloomberg, США могут ввести санкции в июле: что касается поставок в Турцию компонентов С-400, то они могут начаться в ближайшее время. Отмечается, что Дональд Трамп не хочет принимать окончательного решения до саммита G20 в Японии, где он, вероятно, встретится с Эрдоганом. Между тем, американский лидер испытывает давление со стороны конгресса, являющегося основным инициатором давления на Турцию, призванного склонить Анкару к разрыву сделки по С-400 и использованию американских ЗРК Patriot.Несмотря на хорошие личные отношения с Эрдоганом, Трамп в прошлом уже демонстрировал свою решимость наказывать Турцию, отмечает издание: в прошлом году он в два раза повысил пошлины на турецкий металл за отказ Анкары освободить американского пастора Эндрю Брансона, а также ввёл санкции против двух турецких чиновников, замешанных в его задержании. В результате Брансон был освобождён, после чего пошлины были аннулированы.Тем не менее Турция по-прежнему отказывается идти на попятную, отмечает Bloomberg. Согласно мнению ряда экспертов, Эрдоган рассчитывает вбить клин между Трампом и его администрацией, убедив американского президента в том, что покупка Турцией С-400 не является поводом для беспокойства. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, санкции, Турция, С-400 — статья прочитана 129 раз Комментарии