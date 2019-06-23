Неисповедимы пути денежек наших? 🔊 Воспроизвести



Возможно, не все наши читатели «на ты» с основами экономической науки, хотя это наверняка не мешает им грамотно управляться с ведением собственного домашнего хозяйства. Поэтому для них поясним, что второй год расходы нашего государства в полной мере покрываются ожидаемыми доходами. А доходы эти складываются в большинстве своём из налоговых поступлений от всех без исключения работающих налогоплательщиков, а также и не работающих жителей, что-либо и где-либо покупающих и соответственно платящих 21% налога на добавленную стоимость (НДС, или PVM по-литовски).



Одним словом, по мере сил и возможностей нашего кошелька мы все заботимся о наполнении госбюджета: при бюджете на нынешний год свыше 11 миллиардов евро налоговые поступления от жителей страны составят без малого 10 миллиардов – 9 679 139 000 евро. Удивительно, но не так уж много людей в Литве знают о том, что уже второй год бюджет нашего государства не является дефицитным.Возможно, не все наши читатели «на ты» с основами экономической науки, хотя это наверняка не мешает им грамотно управляться с ведением собственного домашнего хозяйства. Поэтому для них поясним, что второй год расходы нашего государства в полной мере покрываются ожидаемыми доходами. А доходы эти складываются в большинстве своём из налоговых поступлений от всех без исключения работающих налогоплательщиков, а также и не работающих жителей, что-либо и где-либо покупающих и соответственно платящих 21% налога на добавленную стоимость (НДС, или PVM по-литовски).Одним словом, по мере сил и возможностей нашего кошелька мы все заботимся о наполнении госбюджета: при бюджете на нынешний год свыше 11 миллиардов евро налоговые поступления от жителей страны составят без малого 10 миллиардов – 9 679 139 000 евро.



Итак, денежки собрали в общую кубышку, а что дальше, куда потом они идут?



Этим вопросом на днях задалась газета «Vakaro žinios», проанализировавшая структуру госбюджета за 5 лет.



Показательно, что одной из глав в упомянутой статье дан такой подзаголовок – «Бюрократический аппарат дороже здравоохранения».



Оказывается, замечает газета, «содержание бюрократических государственных структур в Литве стоит почти в два раза дороже, чем здравоохранение. И содержание бюрократических структур постоянно дорожает. Например, в прошлом году Службе контролёров по равным правам хватило 402 тысяч евро, а в этом году – уже на 7 тысяч больше. А годовой бюджет Главной комиссии по служебной этике с прошлогодних 648 тысяч евро вырос до 909 тысяч евро. Неужели в Литве за один год так подорожала этика?».



Обращает газета внимание и на то, что за счёт общего бюджета щедрой рукой финансируется немалое количество государственных структур, в поте лица своего исследующих нашу с вами жизнь.



«Центр социальных исследований в 2018 году получил из госбюджета 626 тысяч евро, - указывает в качестве примера газета. – Видно, государству он очень нужен, так как у него пять отделений – Институт социального благополучия, Институт исследований рынка труда, Институт этнических исследований, Институт социологии, Институт общественной географии и демографии.



Рядовые налогоплательщики, особенно живущие не в столице, вряд ли слышали об этих солидных институтах. Видно, они очень нужны».



«Vakaro žinios» далее замечает, что бедный отечественный рынок труда изучают столько исследователей из Службы занятости, Службы миграции, Инспекции безопасности труда, что его уже общупали во всех ракурсах.



«А социальное благополучие Литвы понятно и без институтов», - уверена газета.



Насколько эффективна деятельность таких исследователей, «Vakaro žinios» предлагает убедиться на примере очень актуальной для Литвы тематики:



«Литовский институт права, финансируемый из госбюджета, ещё в 2006 году провёл исследование «Социальные и правовые аспекты насилия над детьми». А кто заинтересовался этим исследованием? Оно не предотвратило ни трагедию Матукаса, ни другие трагедии, случившиеся за десять с лишним лет. Как и исследование «Контроль и профилактика преступлений» того же института нисколько не уменьшает количество преступлений в ежедневных криминальных сводках».



Газета задаётся даже таким смелым вопросом: «Почему из госбюджета выделяются ассигнования на три действующие в Литве семинарии ксендзов, если для такого маленького государства хватило бы и одной?»



Вместе с тем она благоразумно обходит тот факт, что с 2015-го по 2019 год расходы на оборону выросли более чем в два раза – с 480,5 млн евро до 1,03 миллиарда евро. И правильно, пожалуй, делает: зачем рисковать до такой степени?



Фото Виктора Грецкаса, "Обзор" К слову, НДС обеспечивает 30,8% всех поступлений в госбюджет, поэтому вряд ли наши власти услышат призывы снизить ставку этого налога, чтобы несколько подешевели товары и услуги. Гораздо перспективнее в политическом плане собрать больше средств за счёт НДС с дорожающих товаров и услуг, а потом милостиво поднять на несколько евро зарплаты и пенсии.Итак, денежки собрали в общую кубышку, а что дальше, куда потом они идут?Этим вопросом на днях задалась газета «Vakaro žinios», проанализировавшая структуру госбюджета за 5 лет.Показательно, что одной из глав в упомянутой статье дан такой подзаголовок – «Бюрократический аппарат дороже здравоохранения».Оказывается, замечает газета, «содержание бюрократических государственных структур в Литве стоит почти в два раза дороже, чем здравоохранение. И содержание бюрократических структур постоянно дорожает. Например, в прошлом году Службе контролёров по равным правам хватило 402 тысяч евро, а в этом году – уже на 7 тысяч больше. А годовой бюджет Главной комиссии по служебной этике с прошлогодних 648 тысяч евро вырос до 909 тысяч евро. Неужели в Литве за один год так подорожала этика?».Обращает газета внимание и на то, что за счёт общего бюджета щедрой рукой финансируется немалое количество государственных структур, в поте лица своего исследующих нашу с вами жизнь.«Центр социальных исследований в 2018 году получил из госбюджета 626 тысяч евро, - указывает в качестве примера газета. – Видно, государству он очень нужен, так как у него пять отделений – Институт социального благополучия, Институт исследований рынка труда, Институт этнических исследований, Институт социологии, Институт общественной географии и демографии.Рядовые налогоплательщики, особенно живущие не в столице, вряд ли слышали об этих солидных институтах. Видно, они очень нужны».«Vakaro žinios» далее замечает, что бедный отечественный рынок труда изучают столько исследователей из Службы занятости, Службы миграции, Инспекции безопасности труда, что его уже общупали во всех ракурсах.«А социальное благополучие Литвы понятно и без институтов», - уверена газета.Насколько эффективна деятельность таких исследователей, «Vakaro žinios» предлагает убедиться на примере очень актуальной для Литвы тематики:«Литовский институт права, финансируемый из госбюджета, ещё в 2006 году провёл исследование «Социальные и правовые аспекты насилия над детьми». А кто заинтересовался этим исследованием? Оно не предотвратило ни трагедию Матукаса, ни другие трагедии, случившиеся за десять с лишним лет. Как и исследование «Контроль и профилактика преступлений» того же института нисколько не уменьшает количество преступлений в ежедневных криминальных сводках».Газета задаётся даже таким смелым вопросом: «Почему из госбюджета выделяются ассигнования на три действующие в Литве семинарии ксендзов, если для такого маленького государства хватило бы и одной?»Вместе с тем она благоразумно обходит тот факт, что с 2015-го по 2019 год расходы на оборону выросли более чем в два раза – с 480,5 млн евро до 1,03 миллиарда евро. И правильно, пожалуй, делает: зачем рисковать до такой степени? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 111 раз Комментарии