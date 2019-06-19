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В Киеве застрелился нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук



В среду, 19 июня, нардеп Дмитрий Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в полиции.

Информация о несчастном случае поступила правоохранителям около 12:10 19 июня. Дмитрий Тымчук находился по адресу: Киев, улица Петрова, 10а. Он чистил свой наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. В результате нардеп умер от полученных травм.

Дмирий Тымчук - нардеп от Народного Фронта, украинский военный и политический журналист. Он координирует группу "Информационное сопротивлении", которая сообщает, что ее задачей является получение, обработка и распространение оперативной информации о российском вторжении в Украину, а главной целью - противодействие российскому информационному влиянию.
Тымчук стал известен благодаря освещению событий в Крыму и на Донбассе.

Две недели назад Дмитрий Тымчук заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду нового созыва. По его словам, среди предложений, которые он рассматривал, достойных не нашлось. При этом он не уточнил, какие политсилы предлагали ему место в списке.

Реакция соцсетей

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.

На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины.

Нам всем тебя будет очень не хватать ...", - написал Антон Геращенко.
strana.ua
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: смерть, трагедия, ВР, депутат
География: Украина
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добавлена сегодня, 19 июня, 13:46

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