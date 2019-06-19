МИД Эстонии запретил посольствам поддерживать гей-парады 🔊 Воспроизвести Источник изображения: delfi.ee



Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу после своего вступления в должность разослал посольствам балтийской республики письма с запретом поддерживать сексуальные меньшинства. Об этом сообщает



«Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики», — пояснила она.



До формирования коалиции Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и партии «Отечество» Эстония поддерживала гей-парады, проходящие за рубежом. Сформированное коалицией правительство вступило в должность в конце апреля. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу после своего вступления в должность разослал посольствам балтийской республики письма с запретом поддерживать сексуальные меньшинства. Об этом сообщает РУБАЛТИК и Delfi со ссылкой на пресс-секретаря дипведомства Лийзу Тоотс.«Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики», — пояснила она.До формирования коалиции Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и партии «Отечество» Эстония поддерживала гей-парады, проходящие за рубежом. Сформированное коалицией правительство вступило в должность в конце апреля. rubaltic.ru Категории: общество Ключевые слова: запрет, МИД, поддержка, ЛГБТ География: Эстония — статья прочитана 132 раза Комментарии