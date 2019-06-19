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МИД Эстонии запретил посольствам поддерживать гей-парады
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу после своего вступления в должность разослал посольствам балтийской республики письма с запретом поддерживать сексуальные меньшинства. Об этом сообщает РУБАЛТИК и Delfi со ссылкой на пресс-секретаря дипведомства Лийзу Тоотс.
«Согласно политическому указанию нового министра, посольства в странах местонахождения не будут выступать с заявлениями на тему парадов меньшинств от имени Эстонской Республики», — пояснила она.
До формирования коалиции Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и партии «Отечество» Эстония поддерживала гей-парады, проходящие за рубежом. Сформированное коалицией правительство вступило в должность в конце апреля.
rubaltic.ru
Категории: общество
География: Эстония
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