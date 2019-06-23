Тут пришла тётя Вера... …И пожалела меня 🔊 Воспроизвести



- Жалко мне тебя! – сказала на днях тётя Вера, заглянувшая «на пять минут» со свежеиспечёнными пирожками.



- С чего это вдруг меня нужно жалеть? – удивился я.



- Ну, не тебя конкретно, а вас – недопенсионеров, - спокойно уточнила соседка, усаживаясь на «своё» место на нашей кухне.



- Приятно, конечно, что народный политолог заботится о нас, ещё только собирающихся выйти на пенсию, но хотелось бы всё-таки конкретики, – поинтересовался я.



- Это я к тому, что первое июля, когда для работающих закончится срок определяться, каким образом себе на пенсию копить, - уже совсем скоро, а мало кто понимает все особенности очередной пенсионной реформы. Практически для всех моих знакомых разъяснения властей – тёмный лес. Поэтому мне не столько недопенсионеров жалко, сколько тех, кому до пенсии ещё лет 10-15, - пояснила собеседница. – Им-то как определяться, если они не понимают, как все эти варианты будут работать в их конкретном случае? - Жалко мне тебя! – сказала на днях тётя Вера, заглянувшая «на пять минут» со свежеиспечёнными пирожками.- С чего это вдруг меня нужно жалеть? – удивился я.- Ну, не тебя конкретно, а вас – недопенсионеров, - спокойно уточнила соседка, усаживаясь на «своё» место на нашей кухне.- Приятно, конечно, что народный политолог заботится о нас, ещё только собирающихся выйти на пенсию, но хотелось бы всё-таки конкретики, – поинтересовался я.- Это я к тому, что первое июля, когда для работающих закончится срок определяться, каким образом себе на пенсию копить, - уже совсем скоро, а мало кто понимает все особенности очередной пенсионной реформы. Практически для всех моих знакомых разъяснения властей – тёмный лес. Поэтому мне не столько недопенсионеров жалко, сколько тех, кому до пенсии ещё лет 10-15, - пояснила собеседница. – Им-то как определяться, если они не понимают, как все эти варианты будут работать в их конкретном случае? - Тут вы в точку попали! Мало того, газета «Vakaro žinios» недавно подлила маслица в пенсионный костёр: рассказав о сути реформы – сколько куда процентов уходит в виде будущих пенсионных накоплений, газета попросила прокомментировать предстоящие изменения экономиста Ромаса Лазутку. А тот взял да и заявил, что мы в Литве создаём такую пенсионную систему, от которой мир уже отказался, - заметил я.



- И чем же плоха идея использовать разные формы пенсионного накопления – только в государственной «Содре» или ещё с привлечением специальных фондов, за что государство будет даже немножечко приплачивать?



- Ромас Лазутка обратил внимание на то, что подобные пенсионные веяния, которые нынче наблюдаются в Литве, в Восточной Европе начались ещё в 2004-м году, хотя в наиболее развитых западноевропейских странах к такой модели вообще никогда не прибегали, - поделился я чужими знаниями.



- «Соседям понадобилось 15-18 лет, чтобы убедиться, что «поддержка» фондов деньгами – это бессмысленная вещь», - процитировал я экономиста, подглядывая в лежащую на столе газету.



- А почему он, собственно, так считает? – спросила тётя Вера, привыкшая не верить всем на слово.



- Одной из причин неэффективности системы «с подогревом» Р.Лазутка считает то, что большая часть денег, собранных фондами таким образом в Литве, в итоге будет вывезена из нашей страны, чтобы инвестировать в какие-то наиболее выгодные проекты, поскольку не то что в Литве, но и в нашем Балтийском регионе возможности для таких пенсионных инвестиций чересчур уж малы. А власти будут всё так же говорить о важности привлечения иностранных инвестиций в Литву, чтобы слегка подтолкнуть нашу экономику, тогда как наши деньги в это время будут подталкивать экономику других стран, - постарался я нарисовать картину как можно более доходчивыми «красками».



- И снова будут изменения?



- Будут! Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 163 раза Комментарии