Муниципалитет Швянчёниса - отличный пример квартальной реновации 🔊 Воспроизвести Квартальная реновация Фото из архива ВЕТА. Правительство на протяжении более двух лет в Программе модернизации многоквартирных домов отдавало приоритет реновации кварталов, а не отдельных жилых домов. Такой процесс реновации был направлен на модернизацию не только многоквартирных зданий, но и всей инфраструктуры в целом, включая трубопроводы и тепловые сети, зоны проведения досуга и активного отдыха, уличное освещение и так далее. В настоящее время муниципалитет Швянчёниса демонстрирует один из лучших результатов в Литве - он не только успешно перешёл на квартальную реновацию, но и интегрирует ещё больше проектов по обновлению города.



«Районный муниципалитет проекты квартальной реновации подготовил ещё в 2017 году, и в настоящее время работы по обновлению кварталов проводятся в 3 местностях района: Швянчёнеляй, Швянчёнисе и Пабраде. «Районный муниципалитет проекты квартальной реновации подготовил ещё в 2017 году, и в настоящее время работы по обновлению кварталов проводятся в 3 местностях района: Швянчёнеляй, Швянчёнисе и Пабраде. В период последнего приглашения на подачу заявок мы получили финансирование для 9 многоквартирных домов, 6 из которых относятся к квартальной реновации - наряду с обновлением многоквартирных домов реализуется программа повышения энергоэффективности квартала в целом, в ходе которой создаётся и по-современному обустраивается жилая среда многоквартирных домов», - говорит Йовита Руденене, гл. специалист отдела самоуправления Швянчёнского района.



Планируется, что к 1 августа там будут заменены канализационные и водопроводные трубы, уложены новые тротуары и обновлено уличное освещение, завершится сооружение новых игровых площадок. По словам Й.Руденене, в каждом квартале появятся дополнительные игровые площадки для детей и места отдыха для пожилых людей.



Границы кварталов расширятся за счёт строящихся там спортивных площадок для игры в футбол и баскетбол, специальных сооружений для активных скейтбордистов и появления новых автостоянок.



Самое главное - правильное планирование



Й.Руденене утверждает, что секрет успешного выполнения работ заключается в правильном их планировании: «Комплексную реконструкцию мы начали с подземной инфраструктуры - сначала модернизировали сети централизованного теплоснабжения, и только после этого приступили к укладке тротуаров, занялись обновлением систем освещения и реконструкцией парковок для автомобилей».



Такое планирование, по её словам, помогает избежать ситуаций, когда уложенные тротуары и велосипедные дорожки приходится полностью разрушать ради замены старых труб на новые.



Примеры хорошей практики стимулируют реновацию



Й.Руденене утверждает, что и в самоуправлении Швянчёнского района имели место случаи, когда против реновации дома вначале возражали почти 100% жильцов, но после проведения собраний они меняли своё мнение и единогласно высказывались за реновацию.



«Такие результаты показывают, что потребность говорить о реновации возрастает, и важно делиться опытом. Часто жильцы выступают против реновации из-за нехватки информации, поэтому важно организовывать встречи, на которых специалисты отвечают на все вопросы, которые возникают у жильцов.



А обмен между соседями передовым опытом является самым большим стимулом для других сообществ сплотиться и достичь таких же хороших результатов», - говорит она. Инф. «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 80 раз Комментарии