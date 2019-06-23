Своя электростанция будет у каждого 🔊 Воспроизвести Если можно было бы построить в Литве солнечную электростанцию, после распределения энергии которой между всеми жителями страны им никогда не пришлось бы больше платить за электричество, она заняла бы приблизительно 35 квадратных километров. Такая электростанция была бы почти на треть больше, чем весь город Друскининкай, и её мощность составила бы около 3,2 ГВт. Произведённой этой электростанцией электроэнергии хватило бы всем потребителям бытовой электроэнергии, а их около 1,6 миллиона.



По словам руководителя Центра инноваций предприятия «Lietuvos energija» Витаутаса Кераса, который своим опытом делился на форуме технологий и инноваций «LOGIN», постройка cолнечной электростанции такого размера действительно была бы вызовом. Однако, чтобы вырабатывать столько электроэнергии, есть альтернативное решение – стать производящими потребителями, которые, даже не имея возможности оборудовать электростанцию на крыше домов, смогут для своих нужд производить электричество постоянным способом в любой точке Литвы. Литовские потребители одними из первых в Европе уже скоро смогут воспользоваться такой возможностью. По словам руководителя Центра инноваций предприятия «Lietuvos energija» Витаутаса Кераса, который своим опытом делился на форуме технологий и инноваций «LOGIN», постройка cолнечной электростанции такого размера действительно была бы вызовом. Однако, чтобы вырабатывать столько электроэнергии, есть альтернативное решение – стать производящими потребителями, которые, даже не имея возможности оборудовать электростанцию на крыше домов, смогут для своих нужд производить электричество постоянным способом в любой точке Литвы. Литовские потребители одними из первых в Европе уже скоро смогут воспользоваться такой возможностью. В планах Литвы – модель удалённой солнечной электростанции



«Радует, что в Литве планируют перенять лучшую практику США – осуществить уникальную модель действия производящих потребителей и стать одними из пионеров этого направления в Европе. Сутью этой модели является оборудование удалённых солнечных электростанций. Удалённая солнечная электростанция – это электростанция, которая, в отличие от других построенных в данное время в Литве электростанций, является географически удалённой от домов жителей, потребляющих электроэнергию, а саму электростанцию делят между собой несколько десятков, сотен или тысяч потребителей», – сказал В.Керас.



По заявлению специалиста, такая модель позволила бы потребителям иметь электростанцию, например, где-нибудь в полях, а производимую электроэнергию использовать в квартире или в другом месте. Важно то, что такой удалённой электростанцией могут обладать жители не только индивидуальных домов, но и квартир, у которых в данное время нет возможности производить электроэнергию самостоятельно. Осуществление такой модели в Литве было бы важным шагом и могло бы стать инновационным образцом для других государств.



Подсчитано, что лишь в США общие мощности удалённых электростанций могут достигать 84 ГВт, их собственниками могут стать более 9 млн клиентов, а общие инвестиции в программы такого типа составить 120 миллиардов долларов США. Один из лидирующих штатов в этой области – Массачусетс - в марте этого года завершил один из величайших проектов такого типа, по которому 7,1 мегаватта генерируемой на солнечной электростанции «зелёной» электроэнергии будут использовать несколько тысяч жителей Массачусетса.



Практическое осуществление модели



«В данное время успешно прокладывают путь инициированные Министерством энергетики Литвы изменения правовых актов, принятие и вступление в силу которых каждому из нас позволит стать производящим потребителем и владеть удалённой солнечной электростанцией. Эти изменения особенно значительны, поскольку согласно действующим в данное время правовым актам не все потребители могут стать производящими – например, жители квартир такой возможности не имеют, значит, они также не имели бы возможности оборудовать удалённую солнечную электростанцию. Такая ситуация не соответствовала бы модели удалённых электростанций», – сказал В.Керас, добавив, что изменение правовых актов не единственная задача, которую необходимо решить.



По заявлению В.Кераса, не менее актуальным вопросом является строительство удалённых электростанций и их приобретение при желании стать производящим потребителем. В Литве должна появится специальная интернет-платформа, её участниками должны стать представители бизнеса и жители, которые могли бы оборудовать удалённые солнечные электростанции, а также специализированные учреждения, осуществляющие проекты солнечных электростанций.



«Платформа создала бы возможности для предприятий, осуществляющих проекты солнечных электростанций, объявлять на ней о строящихся или уже построенных удалённых электростанциях и таким образом приглашать жителей или предприятия бизнеса приобрести соответствующую часть электростанции, – объяснил специалист. – Жители или бизнес такую часть электростанции могли бы купить или арендовать. Таким образом, одна построенная солнечная электростанция может быть разделена по праву собственности или аренды между несколькими десятками или сотнями потребителей, которые сами производили бы электроэнергию».



По словам специалиста, эта платформа также может быть полезной не только осуществляющим её проект предприятиям, но и стремящимся приобрести или арендовать часть солнечной электростанции лицам – платформа создаст им возможность выбрать электростанцию по соответствующим критериям, таким, как цена, расположение электростанций, используемое оборудование, известность производителя и т.п.



Польза – не только финансовая



«Став производящим потребителем, владеющим удалённой электростанцией, клиент уменьшил бы ежемесячный счёт за электроэнергию на столько, сколько производит купленная или арендованная им солнечная электростанция. Таким образом, мы могли бы быть уверенными в цене за электроэнергию на 15-20 лет вперёд, а это особенно актуально большинству из нас. Кроме этого, произведёную на своей электростанции в летнее время избыточную электроэнергию потребитель мог бы использовать зимой, «сберегая» её в сети. Правда, дополнительно будет необходимо уплатить налог на «хранение» в сети», – рассказал В.Керас.



Он добавил, что польза от удалённых солнечных электростанций – не только финансовая: «Благодаря удалённым электростанциям каждый из нас может быть энергетически независимым, поскольку электроэнергию для своих домов мы будем производить сами. Кроме того, это позволит стать и «зелёным» потребителем, производящим электроэнергию из возобновляемого источника электроэнергии – солнца». ru.delfi.lt Категории: дом и быт Ключевые слова: энергетика Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1171 — статья прочитана 151 раз Комментарии